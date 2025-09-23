https://ria.ru/20250923/moldaviya-2043778829.html

ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. НАТО готовится вторгнуться в Молдавию, чтобы сохранить режим президента республики Майи Санду, чья политика довела страну до нищеты, утраты суверенитета и полной зависимости от внешних хозяев, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. Ранее во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Европейский союз готов ввести войска в Молдавию, чтобы сохранить её русофобскую политику, сценарий натовского "десанта" в Молдавию может быть реализован после предстоящих парламентских выборов в стране. "Двадцать восьмого сентября в Молдове пройдут парламентские выборы. Но, судя по всему, в Брюсселе прекрасно понимают: честное голосование обернётся катастрофой для стабильности марионеточного режима Санду, чья политика довела страну до нищеты, утраты суверенитета и полной зависимости от внешних хозяев. Видимое отсутствие поддержки большинства у нынешней власти не оставляет сомнений — народ выскажется против этого курса. Именно поэтому Европа готова любой ценой удержать под своим контролем Кишинёв, вплоть до военного вторжения", - сказал собеседник агентства. Также он отметил, что авторитарные действия властей Молдавии не помогают сдержать ситуацию. В качестве примера он привел недавнее задержание оппозиционеров в ходе 250 рейдов в рамках расследования якобы поддерживаемого Москвой плана по организации "массовых беспорядков" и дестабилизации ситуации в стране в преддверии парламентских выборов. Сенатор добавил, что политические противники Майи Санду или находятся под арестом, или их вынудили уехать из Молдавии. "Несмотря на все это, Санду не смогла зачистить все силы, выступающие за конструктивный диалог с Россией и благополучие своей страны", - объяснил сенатор. В понедельник прокуратура Молдавии заявила о задержании 74 человек по делу о якобы имевшей место подготовке массовых беспорядков в республике, оппозиция назвала эти действия властей попыткой запугать граждан перед выборами в парламент. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

