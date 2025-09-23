https://ria.ru/20250923/mir-2043781539.html
Мир становится все более многополярным, заявил генсек ООН
Мир становится все более многополярным, заявил генсек ООН - РИА Новости, 23.09.2025
Мир становится все более многополярным, заявил генсек ООН
Мир становится все более многополярным, констатировал генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T16:15:00+03:00
2025-09-23T16:15:00+03:00
2025-09-23T16:19:00+03:00
в мире
россия
антониу гутерреш
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043782074_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_29282db2e44e6bb3a1b8711b99031cde.jpg
ООН, 23 сен - РИА Новости. Мир становится все более многополярным, констатировал генсек ООН Антониу Гутерреш. "Наш мир становится все более многополярным. Это позитивно, поскольку отражает более разнообразный и динамичный глобальный ландшафт", – сказал Гутерреш в ходе открытия недели высокого уровня ГА. При этом он отметил, что многополярность "без эффективных многосторонних институтов" порождает хаос. "Ни одна страна не может остановить пандемию в одиночку. Ни одна армия не может остановить повышение температуры. Ни один алгоритм не сможет восстановить доверие, если оно нарушено", – добавил Гутерреш. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что мир должен быть многополярным, участники международного общения должны быть равны, и никаких "более равных" не должно существовать.
https://ria.ru/20250923/oon-2043781231.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043782074_168:0:2591:1817_1920x0_80_0_0_c646f572ff7c948921efda0d8fd98515.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, антониу гутерреш, владимир путин, оон
В мире, Россия, Антониу Гутерреш, Владимир Путин, ООН
Мир становится все более многополярным, заявил генсек ООН
Гутерреш: многополярность мира отражает более разнообразный глобальный ландшафт