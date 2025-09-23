Рейтинг@Mail.ru
16:15 23.09.2025 (обновлено: 16:19 23.09.2025)
Мир становится все более многополярным, заявил генсек ООН
ООН, 23 сен - РИА Новости. Мир становится все более многополярным, констатировал генсек ООН Антониу Гутерреш. "Наш мир становится все более многополярным. Это позитивно, поскольку отражает более разнообразный и динамичный глобальный ландшафт", – сказал Гутерреш в ходе открытия недели высокого уровня ГА. При этом он отметил, что многополярность "без эффективных многосторонних институтов" порождает хаос. "Ни одна страна не может остановить пандемию в одиночку. Ни одна армия не может остановить повышение температуры. Ни один алгоритм не сможет восстановить доверие, если оно нарушено", – добавил Гутерреш. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что мир должен быть многополярным, участники международного общения должны быть равны, и никаких "более равных" не должно существовать.
© AP Photo / Yuki IwamuraГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября 2025
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября 2025
Началась неделя высокого уровня Генассамблеи ООН
