Мир становится все более многополярным, заявил генсек ООН

Мир становится все более многополярным, заявил генсек ООН

2025-09-23T16:15:00+03:00

2025-09-23T16:15:00+03:00

2025-09-23T16:19:00+03:00

ООН, 23 сен - РИА Новости. Мир становится все более многополярным, констатировал генсек ООН Антониу Гутерреш. "Наш мир становится все более многополярным. Это позитивно, поскольку отражает более разнообразный и динамичный глобальный ландшафт", – сказал Гутерреш в ходе открытия недели высокого уровня ГА. При этом он отметил, что многополярность "без эффективных многосторонних институтов" порождает хаос. "Ни одна страна не может остановить пандемию в одиночку. Ни одна армия не может остановить повышение температуры. Ни один алгоритм не сможет восстановить доверие, если оно нарушено", – добавил Гутерреш. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что мир должен быть многополярным, участники международного общения должны быть равны, и никаких "более равных" не должно существовать.

