Пять мирных жителей пострадали от дистанционного минирования ВСУ - РИА Новости, 23.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:15 23.09.2025
Пять мирных жителей пострадали от дистанционного минирования ВСУ
Пять мирных жителей пострадали от дистанционного минирования ВСУ
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Мирные жители регионов России становятся жертвами дистанционного минирования со стороны ВСУ, за неделю 15-21 сентября от такой преступной практики пострадали пять мирных жителей, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник "Также гражданское население становилось жертвами дистанционного минирования со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины, - ред,). За неделю от такой преступной практики ведения боевых действий пострадали пять мирных жителей", - заявил Мирошник в своем еженедельном докладе. В частности, на территории ДНР в Донецке в результате подрыва на взрывном устройстве погибла женщина, двое мужчин пострадали в Мариуполе, один мирный житель ранен в Марьинке. Еще один мирный житель получил ранение в Лисичанске ЛНР.
© Фото : Глава Администрации Кременского муниципального округа Третьяков В./TelegramВСУ размещают мины, похожие на грибы
ВСУ размещают мины, похожие на грибы - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Фото : Глава Администрации Кременского муниципального округа Третьяков В./Telegram
ВСУ размещают мины, похожие на грибы. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Мирные жители регионов России становятся жертвами дистанционного минирования со стороны ВСУ, за неделю 15-21 сентября от такой преступной практики пострадали пять мирных жителей, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
"Также гражданское население становилось жертвами дистанционного минирования со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины, - ред,). За неделю от такой преступной практики ведения боевых действий пострадали пять мирных жителей", - заявил Мирошник в своем еженедельном докладе.
В частности, на территории ДНР в Донецке в результате подрыва на взрывном устройстве погибла женщина, двое мужчин пострадали в Мариуполе, один мирный житель ранен в Марьинке. Еще один мирный житель получил ранение в Лисичанске ЛНР.
