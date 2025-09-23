https://ria.ru/20250923/minselhoz-2043702296.html
Минсельхоз выступил против фиксации цен на картофель
Минсельхоз выступил против фиксации цен на картофель - РИА Новости, 23.09.2025
Минсельхоз выступил против фиксации цен на картофель
Минсельхоз РФ выступает против фиксации цен на определенные виды продукции, в частности, на картофель, рассказала глава министерства Оксана Лут в рамках... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T11:49:00+03:00
2025-09-23T11:49:00+03:00
2025-09-23T11:49:00+03:00
экономика
россия
оксана лут
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835114255_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_286f35fa7661988b22c2836864b7686a.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Минсельхоз РФ выступает против фиксации цен на определенные виды продукции, в частности, на картофель, рассказала глава министерства Оксана Лут в рамках заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. "Мы против фиксации цены, конечно же, потому что зафиксировать цену – это не рыночное регулирование. Это так не подходит, мы останемся без картофеля", - сказала министр. В июне в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов рассказал о планах министерства разработать меры стабилизации цен на продукты "борщевого" набора при помощи создания фиксированных "вилок" отпускных цен на определенный период. Позже Минпромторг РФ уточнил детали механизма фиксированных цен для сезонных продуктов. Так, по словам Чекушова, фиксированные максимальные и минимальные отпускные цены поставщиков планируется ввести не только для продуктов "борщевого" набора, в который входят свекла, морковь, лук, картофель и белокочанная капуста, но и таких сезонных товаров, как огурцы, томаты и яйца.
https://ria.ru/20250821/minselhoz-2036811738.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835114255_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_f890d9f896cb4d710e6c2b0056ac0363.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, оксана лут, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), совет федерации рф
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Совет Федерации РФ
Минсельхоз выступил против фиксации цен на картофель
Лут: Минсельхоз выступает против фиксации цен на картофель
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Минсельхоз РФ выступает против фиксации цен на определенные виды продукции, в частности, на картофель, рассказала глава министерства Оксана Лут в рамках заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
"Мы против фиксации цены, конечно же, потому что зафиксировать цену – это не рыночное регулирование. Это так не подходит, мы останемся без картофеля", - сказала министр.
В июне в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга РФ
Роман Чекушов рассказал о планах министерства разработать меры стабилизации цен на продукты "борщевого" набора при помощи создания фиксированных "вилок" отпускных цен на определенный период.
Позже Минпромторг РФ уточнил детали механизма фиксированных цен для сезонных продуктов. Так, по словам Чекушова, фиксированные максимальные и минимальные отпускные цены поставщиков планируется ввести не только для продуктов "борщевого" набора, в который входят свекла, морковь, лук, картофель и белокочанная капуста, но и таких сезонных товаров, как огурцы, томаты и яйца.