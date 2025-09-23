Рейтинг@Mail.ru
Минсельхоз выступил против фиксации цен на картофель - РИА Новости, 23.09.2025
11:49 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/minselhoz-2043702296.html
Минсельхоз выступил против фиксации цен на картофель
Минсельхоз РФ выступает против фиксации цен на определенные виды продукции, в частности, на картофель, рассказала глава министерства Оксана Лут в рамках... РИА Новости, 23.09.2025
экономика
россия
оксана лут
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
совет федерации рф
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Минсельхоз РФ выступает против фиксации цен на определенные виды продукции, в частности, на картофель, рассказала глава министерства Оксана Лут в рамках заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. "Мы против фиксации цены, конечно же, потому что зафиксировать цену – это не рыночное регулирование. Это так не подходит, мы останемся без картофеля", - сказала министр. В июне в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов рассказал о планах министерства разработать меры стабилизации цен на продукты "борщевого" набора при помощи создания фиксированных "вилок" отпускных цен на определенный период. Позже Минпромторг РФ уточнил детали механизма фиксированных цен для сезонных продуктов. Так, по словам Чекушова, фиксированные максимальные и минимальные отпускные цены поставщиков планируется ввести не только для продуктов "борщевого" набора, в который входят свекла, морковь, лук, картофель и белокочанная капуста, но и таких сезонных товаров, как огурцы, томаты и яйца.
экономика, россия, оксана лут, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), совет федерации рф
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Совет Федерации РФ
© Фото : Unsplash / Peter SchadКартофель
Картофель. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Минсельхоз РФ выступает против фиксации цен на определенные виды продукции, в частности, на картофель, рассказала глава министерства Оксана Лут в рамках заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
"Мы против фиксации цены, конечно же, потому что зафиксировать цену – это не рыночное регулирование. Это так не подходит, мы останемся без картофеля", - сказала министр.
В июне в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов рассказал о планах министерства разработать меры стабилизации цен на продукты "борщевого" набора при помощи создания фиксированных "вилок" отпускных цен на определенный период.
Позже Минпромторг РФ уточнил детали механизма фиксированных цен для сезонных продуктов. Так, по словам Чекушова, фиксированные максимальные и минимальные отпускные цены поставщиков планируется ввести не только для продуктов "борщевого" набора, в который входят свекла, морковь, лук, картофель и белокочанная капуста, но и таких сезонных товаров, как огурцы, томаты и яйца.
Минсельхоз займется улучшением питания россиян
21 августа, 17:32
 
ЭкономикаРоссияОксана ЛутМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Совет Федерации РФ
 
 
