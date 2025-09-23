Рейтинг@Mail.ru
Минобороны назвало Купянск ключевым объектом для Киева - РИА Новости, 23.09.2025
15:19 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/minoborony-2043767565.html
Минобороны назвало Купянск ключевым объектом для Киева
2025-09-23T15:19:00+03:00
2025-09-23T15:19:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679747_0:0:2950:1660_1920x0_80_0_0_7f006e0ca743f5ab7e269f5da0c1bea2.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Купянск стал для Киева ключевым объектом с точки зрения контроля над восточной частью Харьковской области, заявило министерство обороны РФ. Освобождаемый российскими военными Купянск - это важный логистический центр, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола, отмечает МО РФ. "В связи с этим Купянск стал для украинского командования ключевым объектом для контроля над восточной частью Харьковской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250923/kupyansk-2043766289.html
Минобороны назвало Купянск ключевым объектом для Киева

МО РФ: Купянск стал ключевым объектом в контроле над востоком Харьковщины

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Купянск стал для Киева ключевым объектом с точки зрения контроля над восточной частью Харьковской области, заявило министерство обороны РФ.
Освобождаемый российскими военными Купянск - это важный логистический центр, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола, отмечает МО РФ.
"В связи с этим Купянск стал для украинского командования ключевым объектом для контроля над восточной частью Харьковской области", - говорится в сообщении.
