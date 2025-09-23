https://ria.ru/20250923/minoborony-2043767565.html

Минобороны назвало Купянск ключевым объектом для Киева

Минобороны назвало Купянск ключевым объектом для Киева - РИА Новости, 23.09.2025

Минобороны назвало Купянск ключевым объектом для Киева

Купянск стал для Киева ключевым объектом с точки зрения контроля над восточной частью Харьковской области, заявило министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Купянск стал для Киева ключевым объектом с точки зрения контроля над восточной частью Харьковской области, заявило министерство обороны РФ. Освобождаемый российскими военными Купянск - это важный логистический центр, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола, отмечает МО РФ. "В связи с этим Купянск стал для украинского командования ключевым объектом для контроля над восточной частью Харьковской области", - говорится в сообщении.

