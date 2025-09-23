https://ria.ru/20250923/minoborony-2043652020.html

Минобороны показало кадры боев за Новоивановку в Запорожской области

Минобороны показало кадры боев за Новоивановку в Запорожской области

Минобороны показало кадры боев за Новоивановку в Запорожской области

Минобороны РФ показало видеоролик с кадрами боев за населенный пункт Новоивановка в Запорожской области, которые вели военнослужащие группировки "Восток"

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик с кадрами боев за населенный пункт Новоивановка в Запорожской области, которые вели военнослужащие группировки "Восток", на кадрах также показано, как они развернули в освобожденном селе флаг России. Об освобождении Новоивановки российское оборонное ведомство сообщило 19 сентября. В видеоролике демонстрируются работа артиллерии и дронов. Видны взрывы, которые происходят после попадания российских снарядов по объектам противника. Показано уничтожение различной техники, а также передвижения украинских военнослужащих. В конце видеоролика видно, как несколько российских военнослужащих стоят в освобожденной Новоивановке и держат в руках флаги России. В другом видеоролике МО РФ стрелок с позывным "Директор" рассказал, что до того, как пойти участвовать в спецоперации, работал директором школы. "Обычная задача, как и до этого задачи были. У нас она одна – дойти, победить, и всё. Вот и вся задача. А что там перед нами будет препятствовать - населённый пункт, "лесополка" (лесополоса - ред.) - какая разница", - рассказал "Директор".

