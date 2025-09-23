Рейтинг@Mail.ru
Минфин разработал правила расчета расходов дотационных регионов - РИА Новости, 23.09.2025
18:10 23.09.2025
Минфин разработал правила расчета расходов дотационных регионов
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Минфин России подготовил проект правил расчета отдельных расходных обязательств дотационных регионов и муниципалитетов в целях обеспечения их финансовой устойчивости, сообщается на сайте министерства. "Минфин России разработал проект постановления правительства, предусматривающий утверждение правил расчета отдельных расходных обязательств субъекта РФ (муниципального образования), возникающих при исполнении концессий, соглашений о ГЧП (МЧП), а также договоров лизинга. Указанный документ установит правила применения норм Бюджетного кодекса, направленных на обеспечение финансовой устойчивости регионов и муниципалитетов", - говорится в материалах на сайте. Порядок будет применяться субъектами РФ и муниципальными образованиями, которые являются получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, уточнили в Минфине. Для таких регионов и муниципалитетов Бюджетным кодексом установлены ограничения на совокупный объем долга с учетом обязательств по концессиям, ГЧП (МЧП) и лизингу, а также на ежегодный объем расходов по исполнению указанных обязательств, отмечается в материалах. "При расчете будут учитываться соглашения и договоры, заключенные с 1 января 2025 года. Установленные в Бюджетном кодексе ограничения направлены на поддержание оптимальной долговой нагрузки на бюджеты дотационных регионов и муниципалитетов, а также для предотвращения принятия чрезмерных расходных обязательств", - говорится в материалах. В настоящее время нормативный правовой акт проходит экспертизу в Минюсте.
россия
2025
Минфин разработал правила расчета расходов дотационных регионов

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Минфин России подготовил проект правил расчета отдельных расходных обязательств дотационных регионов и муниципалитетов в целях обеспечения их финансовой устойчивости, сообщается на сайте министерства.
"Минфин России разработал проект постановления правительства, предусматривающий утверждение правил расчета отдельных расходных обязательств субъекта РФ (муниципального образования), возникающих при исполнении концессий, соглашений о ГЧП (МЧП), а также договоров лизинга. Указанный документ установит правила применения норм Бюджетного кодекса, направленных на обеспечение финансовой устойчивости регионов и муниципалитетов", - говорится в материалах на сайте.
Порядок будет применяться субъектами РФ и муниципальными образованиями, которые являются получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, уточнили в Минфине.
Для таких регионов и муниципалитетов Бюджетным кодексом установлены ограничения на совокупный объем долга с учетом обязательств по концессиям, ГЧП (МЧП) и лизингу, а также на ежегодный объем расходов по исполнению указанных обязательств, отмечается в материалах.
"При расчете будут учитываться соглашения и договоры, заключенные с 1 января 2025 года. Установленные в Бюджетном кодексе ограничения направлены на поддержание оптимальной долговой нагрузки на бюджеты дотационных регионов и муниципалитетов, а также для предотвращения принятия чрезмерных расходных обязательств", - говорится в материалах.
В настоящее время нормативный правовой акт проходит экспертизу в Минюсте.
