Рейтинг@Mail.ru
В Турции объяснили отключение микрофона Эрдогану на ГА ООН - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:59 23.09.2025 (обновлено: 10:27 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/mikrofon-2043645082.html
В Турции объяснили отключение микрофона Эрдогану на ГА ООН
В Турции объяснили отключение микрофона Эрдогану на ГА ООН - РИА Новости, 23.09.2025
В Турции объяснили отключение микрофона Эрдогану на ГА ООН
Микрофон президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на конференции по Палестине в рамках Генеральной Ассамблеи ООН был отключен спустя пять минут в соответствии... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T01:59:00+03:00
2025-09-23T10:27:00+03:00
в мире
турция
палестина
реджеп тайип эрдоган
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043683102_0:84:3071:1811_1920x0_80_0_0_91036a64e6ad54d9a75d0c992cadf3b9.jpg
АНКАРА, 23 сен - РИА Новости. Микрофон президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на конференции по Палестине в рамках Генеральной Ассамблеи ООН был отключен спустя пять минут в соответствии с установленными лимитами времени для выступлений, сообщает управление по коммуникациям администрации президента Турции. Микрофон отключился во время речи Эрдогана на конференции по Палестине в ООН, когда турецкий лидер делал жесткие заявления об израильской политике в регионе. Турецкая газета Sabah выдвинула версию кибератаки. "В соответствии с процедурами высокоуровневой международной конференции "Поиск решения палестинского вопроса и реализация двугосударственного решения" для выступлений глав государств и правительств установлено ограничение в пять минут, для остальных ораторов - три минуты. Выступление президента Реджепа Тайипа Эрдогана также подчинялось этому регламенту. Речь не идет о том, что президенту Турции было отказано в выступлении или что оно было принудительно прервано", - говорится в заявлении. В управлении пояснили, что выступление Эрдогана время от времени прерывалось аплодисментами, что и привело к превышению лимита. "В соответствии с техническими правилами микрофон автоматически отключился по истечении пяти минут. Президент завершил речь вскоре после этого. Аналогичная процедура была применена и к выступлению президента Индонезии", - отметила администрация.
https://ria.ru/20250923/erdogan-2043643708.html
турция
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043683102_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_86cd26c86d919e5d08fc4aba8e5916d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, палестина, реджеп тайип эрдоган, оон
В мире, Турция, Палестина, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН
В Турции объяснили отключение микрофона Эрдогану на ГА ООН

Микрофон Эрдогану на конференции по Палестине отключили из-за регламента

© AP Photo / Yuki IwamuraВыступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на конференции по Палестине в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. 22 сентября 2025
Выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на конференции по Палестине в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. 22 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
Выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на конференции по Палестине в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. 22 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 23 сен - РИА Новости. Микрофон президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на конференции по Палестине в рамках Генеральной Ассамблеи ООН был отключен спустя пять минут в соответствии с установленными лимитами времени для выступлений, сообщает управление по коммуникациям администрации президента Турции.
Микрофон отключился во время речи Эрдогана на конференции по Палестине в ООН, когда турецкий лидер делал жесткие заявления об израильской политике в регионе. Турецкая газета Sabah выдвинула версию кибератаки.
"В соответствии с процедурами высокоуровневой международной конференции "Поиск решения палестинского вопроса и реализация двугосударственного решения" для выступлений глав государств и правительств установлено ограничение в пять минут, для остальных ораторов - три минуты. Выступление президента Реджепа Тайипа Эрдогана также подчинялось этому регламенту. Речь не идет о том, что президенту Турции было отказано в выступлении или что оно было принудительно прервано", - говорится в заявлении.
В управлении пояснили, что выступление Эрдогана время от времени прерывалось аплодисментами, что и привело к превышению лимита.
"В соответствии с техническими правилами микрофон автоматически отключился по истечении пяти минут. Президент завершил речь вскоре после этого. Аналогичная процедура была применена и к выступлению президента Индонезии", - отметила администрация.
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Эрдоган рассказал, как НАТО должно строить отношения с Россией и Украиной
01:36
 
В миреТурцияПалестинаРеджеп Тайип ЭрдоганООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала