В Турции объяснили отключение микрофона Эрдогану на ГА ООН
Выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на конференции по Палестине в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. 22 сентября 2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
Выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на конференции по Палестине в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. 22 сентября 2025
АНКАРА, 23 сен - РИА Новости. Микрофон президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на конференции по Палестине в рамках Генеральной Ассамблеи ООН был отключен спустя пять минут в соответствии с установленными лимитами времени для выступлений, сообщает управление по коммуникациям администрации президента Турции.
"В соответствии с процедурами высокоуровневой международной конференции "Поиск решения палестинского вопроса и реализация двугосударственного решения" для выступлений глав государств и правительств установлено ограничение в пять минут, для остальных ораторов - три минуты. Выступление президента Реджепа Тайипа Эрдогана также подчинялось этому регламенту. Речь не идет о том, что президенту Турции было отказано в выступлении или что оно было принудительно прервано", - говорится в заявлении.
В управлении пояснили, что выступление Эрдогана время от времени прерывалось аплодисментами, что и привело к превышению лимита.
"В соответствии с техническими правилами микрофон автоматически отключился по истечении пяти минут. Президент завершил речь вскоре после этого. Аналогичная процедура была применена и к выступлению президента Индонезии", - отметила администрация.