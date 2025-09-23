https://ria.ru/20250923/mikrofon-2043645082.html

В Турции объяснили отключение микрофона Эрдогану на ГА ООН

АНКАРА, 23 сен - РИА Новости. Микрофон президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на конференции по Палестине в рамках Генеральной Ассамблеи ООН был отключен спустя пять минут в соответствии с установленными лимитами времени для выступлений, сообщает управление по коммуникациям администрации президента Турции. Микрофон отключился во время речи Эрдогана на конференции по Палестине в ООН, когда турецкий лидер делал жесткие заявления об израильской политике в регионе. Турецкая газета Sabah выдвинула версию кибератаки. "В соответствии с процедурами высокоуровневой международной конференции "Поиск решения палестинского вопроса и реализация двугосударственного решения" для выступлений глав государств и правительств установлено ограничение в пять минут, для остальных ораторов - три минуты. Выступление президента Реджепа Тайипа Эрдогана также подчинялось этому регламенту. Речь не идет о том, что президенту Турции было отказано в выступлении или что оно было принудительно прервано", - говорится в заявлении. В управлении пояснили, что выступление Эрдогана время от времени прерывалось аплодисментами, что и привело к превышению лимита. "В соответствии с техническими правилами микрофон автоматически отключился по истечении пяти минут. Президент завершил речь вскоре после этого. Аналогичная процедура была применена и к выступлению президента Индонезии", - отметила администрация.

