Руководители "России сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров"

2025-09-23T14:00:00+03:00

россия сегодня

ассоциация менеджеров россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043717230_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d449a30e58863dbc749add3766898ae5.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Пять руководителей медиагруппы "Россия сегодня" вошли в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" Ассоциации менеджеров и ИД "Коммерсантъ", опубликованный на сайте kommersant.ru.В Топ-10 лучших управленцев в медиаотрасли в номинации "Высший руководитель" вошла руководитель радио Sputnik Маргарита Некрасова.Ольга Сафронова, директор объединённой дирекции конкурентных процедур, заняла первое место в номинации "Директор по закупкам" среди коллег по отрасли.В тройку лучших также вошли исполнительный директор Дмитрий Ушаков, директор объединённой правовой дирекции Мария Шмигельская и директор дирекции информационных технологий Сергей Макаров. Они отмечены в номинациях "Директор по цифровой трансформации", "Директор по правовым вопросам" и "Директор по информационным технологиям" соответственно.Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" — проект Ассоциации менеджеров, который публикуется ежегодно на страницах газеты "Коммерсантъ". Является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего звена. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет лучших управленцев в наиболее функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества.

