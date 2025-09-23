https://ria.ru/20250923/medreabilitatsiya-2043762650.html

Регпрограмму по медицинской реабилитации утвердили в Ивановской области

Регпрограмму по медицинской реабилитации утвердили в Ивановской области - РИА Новости, 23.09.2025

Регпрограмму по медицинской реабилитации утвердили в Ивановской области

В Ивановской области утверждена региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" в рамках национального проекта... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T15:01:00+03:00

2025-09-23T15:01:00+03:00

2025-09-23T15:01:00+03:00

ивановская область

ивановская область

станислав воскресенский

медицина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941734719_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_f1909d9cfbc87eb88c4487dced085a48.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Ивановской области утверждена региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщает пресс-служба облправительства. Соответствующее постановление подписал губернатор Станислав Воскресенский. Основная цель программы – сделать так, чтобы каждый пациент после перенесенных заболеваний, травм и операций получил возможность быстрее восстановиться, сохранить трудоспособность и вернуться к активной жизни. Для этого в регионе расширят возможности медицинской помощи на всех этапах – от реанимации и специализированных стационаров до амбулаторного лечения и помощи на дому. Большое внимание уделено кадровому обеспечению: планируется профессиональная переподготовка специалистов, формирование мультидисциплинарных команд, регулярная аккредитация и организация непрерывного образования врачей. Программа предусматривает и совершенствование материально-технической базы медицинских организаций: закупку современного оборудования, внедрение инновационных технологий, развитие телемедицины. Кроме того, предусмотрено методическое сопровождение медицинской службы, формирование единого цифрового контура и системы оценки качества реабилитации. В настоящее время медицинская реабилитация в Ивановской области организована на базе 15 организаций, включая три детских. В их числе – учреждения, подведомственные областному департаменту здравоохранения, федеральные центры и частные клиники. В регионе развернуто 718 коек по профилю "медицинская реабилитация", помощь оказывается как в амбулаторных условиях, так и в дневных и круглосуточных стационарах. Отдельное внимание – участникам специальной военной операции. Для них бесплатная медреабилитация организована на базе центра "Решма". За последние три года в региональные учреждения поставлено свыше 800 единиц современного оборудования – от беговых дорожек и тренажеров для восстановления ходьбы до многофункциональных физиотерапевтических комплексов. В 2025 году новым оборудованием оснастят отделение городской клинической больницы №3.

https://ria.ru/20250923/mediki-2043719264.html

https://ria.ru/20250919/solyaris-2042974451.html

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ивановская область, станислав воскресенский, медицина