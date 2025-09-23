Рейтинг@Mail.ru
Регпрограмму по медицинской реабилитации утвердили в Ивановской области
Ивановская область
Ивановская область
 
15:01 23.09.2025
Регпрограмму по медицинской реабилитации утвердили в Ивановской области
В Ивановской области утверждена региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" в рамках национального проекта
ивановская область
ивановская область
станислав воскресенский
медицина
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Ивановской области утверждена региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщает пресс-служба облправительства. Соответствующее постановление подписал губернатор Станислав Воскресенский. Основная цель программы – сделать так, чтобы каждый пациент после перенесенных заболеваний, травм и операций получил возможность быстрее восстановиться, сохранить трудоспособность и вернуться к активной жизни. Для этого в регионе расширят возможности медицинской помощи на всех этапах – от реанимации и специализированных стационаров до амбулаторного лечения и помощи на дому. Большое внимание уделено кадровому обеспечению: планируется профессиональная переподготовка специалистов, формирование мультидисциплинарных команд, регулярная аккредитация и организация непрерывного образования врачей. Программа предусматривает и совершенствование материально-технической базы медицинских организаций: закупку современного оборудования, внедрение инновационных технологий, развитие телемедицины. Кроме того, предусмотрено методическое сопровождение медицинской службы, формирование единого цифрового контура и системы оценки качества реабилитации. В настоящее время медицинская реабилитация в Ивановской области организована на базе 15 организаций, включая три детских. В их числе – учреждения, подведомственные областному департаменту здравоохранения, федеральные центры и частные клиники. В регионе развернуто 718 коек по профилю "медицинская реабилитация", помощь оказывается как в амбулаторных условиях, так и в дневных и круглосуточных стационарах. Отдельное внимание – участникам специальной военной операции. Для них бесплатная медреабилитация организована на базе центра "Решма". За последние три года в региональные учреждения поставлено свыше 800 единиц современного оборудования – от беговых дорожек и тренажеров для восстановления ходьбы до многофункциональных физиотерапевтических комплексов. В 2025 году новым оборудованием оснастят отделение городской клинической больницы №3.
ивановская область
Новости
ru-RU
ивановская область, станислав воскресенский, медицина
Ивановская область, Станислав Воскресенский, Медицина
© iStock.com / gorodenkoffФизиотерапевтическая реабилитация пациента
Физиотерапевтическая реабилитация пациента - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© iStock.com / gorodenkoff
Физиотерапевтическая реабилитация пациента. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Ивановской области утверждена региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщает пресс-служба облправительства.
Соответствующее постановление подписал губернатор Станислав Воскресенский.
Основная цель программы – сделать так, чтобы каждый пациент после перенесенных заболеваний, травм и операций получил возможность быстрее восстановиться, сохранить трудоспособность и вернуться к активной жизни. Для этого в регионе расширят возможности медицинской помощи на всех этапах – от реанимации и специализированных стационаров до амбулаторного лечения и помощи на дому.
Большое внимание уделено кадровому обеспечению: планируется профессиональная переподготовка специалистов, формирование мультидисциплинарных команд, регулярная аккредитация и организация непрерывного образования врачей.
Программа предусматривает и совершенствование материально-технической базы медицинских организаций: закупку современного оборудования, внедрение инновационных технологий, развитие телемедицины. Кроме того, предусмотрено методическое сопровождение медицинской службы, формирование единого цифрового контура и системы оценки качества реабилитации.
В настоящее время медицинская реабилитация в Ивановской области организована на базе 15 организаций, включая три детских. В их числе – учреждения, подведомственные областному департаменту здравоохранения, федеральные центры и частные клиники. В регионе развернуто 718 коек по профилю "медицинская реабилитация", помощь оказывается как в амбулаторных условиях, так и в дневных и круглосуточных стационарах. Отдельное внимание – участникам специальной военной операции. Для них бесплатная медреабилитация организована на базе центра "Решма".
За последние три года в региональные учреждения поставлено свыше 800 единиц современного оборудования – от беговых дорожек и тренажеров для восстановления ходьбы до многофункциональных физиотерапевтических комплексов. В 2025 году новым оборудованием оснастят отделение городской клинической больницы №3.
