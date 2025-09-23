https://ria.ru/20250923/medreabilitatsiya-2043762650.html
Регпрограмму по медицинской реабилитации утвердили в Ивановской области
Регпрограмму по медицинской реабилитации утвердили в Ивановской области - РИА Новости, 23.09.2025
Регпрограмму по медицинской реабилитации утвердили в Ивановской области
В Ивановской области утверждена региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" в рамках национального проекта... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T15:01:00+03:00
2025-09-23T15:01:00+03:00
2025-09-23T15:01:00+03:00
ивановская область
ивановская область
станислав воскресенский
медицина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941734719_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_f1909d9cfbc87eb88c4487dced085a48.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Ивановской области утверждена региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщает пресс-служба облправительства. Соответствующее постановление подписал губернатор Станислав Воскресенский. Основная цель программы – сделать так, чтобы каждый пациент после перенесенных заболеваний, травм и операций получил возможность быстрее восстановиться, сохранить трудоспособность и вернуться к активной жизни. Для этого в регионе расширят возможности медицинской помощи на всех этапах – от реанимации и специализированных стационаров до амбулаторного лечения и помощи на дому. Большое внимание уделено кадровому обеспечению: планируется профессиональная переподготовка специалистов, формирование мультидисциплинарных команд, регулярная аккредитация и организация непрерывного образования врачей. Программа предусматривает и совершенствование материально-технической базы медицинских организаций: закупку современного оборудования, внедрение инновационных технологий, развитие телемедицины. Кроме того, предусмотрено методическое сопровождение медицинской службы, формирование единого цифрового контура и системы оценки качества реабилитации. В настоящее время медицинская реабилитация в Ивановской области организована на базе 15 организаций, включая три детских. В их числе – учреждения, подведомственные областному департаменту здравоохранения, федеральные центры и частные клиники. В регионе развернуто 718 коек по профилю "медицинская реабилитация", помощь оказывается как в амбулаторных условиях, так и в дневных и круглосуточных стационарах. Отдельное внимание – участникам специальной военной операции. Для них бесплатная медреабилитация организована на базе центра "Решма". За последние три года в региональные учреждения поставлено свыше 800 единиц современного оборудования – от беговых дорожек и тренажеров для восстановления ходьбы до многофункциональных физиотерапевтических комплексов. В 2025 году новым оборудованием оснастят отделение городской клинической больницы №3.
https://ria.ru/20250923/mediki-2043719264.html
https://ria.ru/20250919/solyaris-2042974451.html
ивановская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941734719_404:0:3133:2047_1920x0_80_0_0_6202950bdd796948cf44551079dd619b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, станислав воскресенский, медицина
Ивановская область, Ивановская область, Станислав Воскресенский, Медицина
Регпрограмму по медицинской реабилитации утвердили в Ивановской области
Региональная программа по медреабилитации утверждена в Ивановской области
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Ивановской области утверждена региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщает пресс-служба облправительства.
Соответствующее постановление подписал губернатор Станислав Воскресенский.
Основная цель программы – сделать так, чтобы каждый пациент после перенесенных заболеваний, травм и операций получил возможность быстрее восстановиться, сохранить трудоспособность и вернуться к активной жизни. Для этого в регионе расширят возможности медицинской помощи на всех этапах – от реанимации и специализированных стационаров до амбулаторного лечения и помощи на дому.
Большое внимание уделено кадровому обеспечению: планируется профессиональная переподготовка специалистов, формирование мультидисциплинарных команд, регулярная аккредитация и организация непрерывного образования врачей.
Программа предусматривает и совершенствование материально-технической базы медицинских организаций: закупку современного оборудования, внедрение инновационных технологий, развитие телемедицины. Кроме того, предусмотрено методическое сопровождение медицинской службы, формирование единого цифрового контура и системы оценки качества реабилитации.
В настоящее время медицинская реабилитация в Ивановской области организована на базе 15 организаций, включая три детских. В их числе – учреждения, подведомственные областному департаменту здравоохранения, федеральные центры и частные клиники. В регионе развернуто 718 коек по профилю "медицинская реабилитация", помощь оказывается как в амбулаторных условиях, так и в дневных и круглосуточных стационарах. Отдельное внимание – участникам специальной военной операции. Для них бесплатная медреабилитация организована на базе центра "Решма".
За последние три года в региональные учреждения поставлено свыше 800 единиц современного оборудования – от беговых дорожек и тренажеров для восстановления ходьбы до многофункциональных физиотерапевтических комплексов. В 2025 году новым оборудованием оснастят отделение городской клинической больницы №3.