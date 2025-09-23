https://ria.ru/20250923/meditsina-2043853599.html

Эксперты обсудили профилактику сердечно-сосудистых заболеваний

МОСКВА, 23 сен - пресс-служба Национального общества по изучению атеросклероза. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и модификация факторов риска, угрожающих здоровью, стали основной темой пресс-конференции, состоявшейся во вторник в Москве по инициативе Национального общества по изучению атеросклероза (НОА) и посвященной Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября. Сегодня в России и во всем мире сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического генеза являются основной причиной заболеваемости и смертности, заявил директор НОА Игорь Сергиенко. Этот тренд, по мнению эксперта, формируется из-за того, что пациенты не уделяют должного внимания факторам риска. Ключевым фактором риска является дислипидемия, характеризующаяся ростом "плохого" холестерина выше показателя в 4 ммоль/л, отмечает эксперт. При этом, по словам Сергиенко, средний показатель в России значительно превышает норму и составляет 6 ммоль/л. Помимо дислипидемии к основным факторам относятся высокое артериальное давление (АД), ожирение, нарушение толерантности к глюкозе и курение. "Табакокурение является значимым фактором риска развития атеросклероза, повреждая эндотелий — внутреннюю поверхность артерии, ведя к образованию атеросклеротических бляшек", — констатировал директор НОА. В большинстве случаев добиться полного устранения факторов риска невозможно, а зачастую и не имеет смысла, указывает Сергиенко. Например, цель работы с высоким АД заключается не в условном снижении показателей, а в их нормализации до уровней, приемлемых для конкретного пациента. "Самое главное, чтобы человек жил как можно дольше с наименьшим количеством осложнений. В этом заключается смысл достижения целевого уровня АД", — поясняет он. Ожирение является современным экологически-социальным феноменом, с которым сталкивается современное человечество, пояснил член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой эндокринологии 1-го МГМУ имени И.М. Сеченова Валентин Фадеев. Расширение промышленного производства пищи, ее доступность, ведут к тому, что значительная часть мирового населения имеет избыточный вес. Такое положение вещей вызывает обеспокоенность специалистов, но запретительные меры в данном контексте не представляются возможными. "Ожирение в глобальном масштабе победить невозможно, но его можно предотвратить и снизить распространенность", — считает Фадеев. Формирование нового пищевого поведения, закладываемого с детства, государственное регулирование рынка продуктов и широкое информирование могут помочь в создании здоровой пищевой культуры. Изменение регуляторной политики должно найти отражение и в оказании врачебной помощи. Для этого, по словам профессора, руководителя Центра атеросклероза и нарушений липидного обмена 1-го Санкт-Петербургского ГМУ им. И.П. Павлова Екатерины Поляковой разрабатываются новый проект клинических рекомендаций "Метаболический синдром", в котором будут определены позиции в отношении каждого из компонентов метаболического синдрома и факторов, которые на них влияют, включая и современный актуальный фактор риска — нарушение сна. Значимый фактор риска развития ССЗ – стресс, тревожность и другие психические расстройства. По словам завкафедрой психиатрии ФНМО РУДН Владимира Медведева, хронический стресс, тревога и депрессия через нейроэндокринные механизмы повышают уровни воспаления и эндотелиальную дисфункцию, ускоряя гипертонию, инсулинорезистентность и формирование бляшек. "У 40% пациентов с ССЗ наблюдается депрессия на разных этапах течения, при этом сама депрессия — независимый фактор сердечного риска", — напоминает психиатр. Главнейшим инструментом системы здравоохранения в выявлении факторов риска является диспансеризация, напомнил депутат Государственной думы, вице-президент Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Айрат Фаррахов. Хотя информированность населения о возможностях прохождения регулярного обследования достаточно высокая, отметил депутат, работающие граждане относятся к диспансеризации с известной долей скептицизма. "Наступило время модификации подходов к ее реализации, время “умных решений”. Одним из них может стать риск-ориентированное регулирование по принципу "больше вред – выше налог", — подчеркнул Фаррахов. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

