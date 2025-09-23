https://ria.ru/20250923/mediki-2043719264.html

Медики-целевики получат дополнительные выплаты в Ивановской области

Медики-целевики получат дополнительные выплаты в Ивановской области

В Ивановской области установлены дополнительные ежемесячные выплаты для студентов медуниверситета, которые учатся по целевым направлениям, сообщает пресс-служба РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. В Ивановской области установлены дополнительные ежемесячные выплаты для студентов медуниверситета, которые учатся по целевым направлениям, сообщает пресс-служба регионального правительства. Соответствующее постановление подписал губернатор области Станислав Воскресенский. Теперь студенты, заключившие договор о целевом обучении по образовательным программам высшего медицинского образования с департаментом здравоохранения Ивановской области, будут получать дополнительную материальную поддержку – ежемесячную выплату в размере государственной академической стипендии. В настоящее время разрабатывается порядок предоставления выплат. Меру поддержки распространят на правоотношения с 1 сентября 2025 года. В пресс-службе напоминают, что в этом году в Ивановском государственном медицинском университете – более 700 первокурсников. Каждый четвертый из них учится по целевому договору, чтобы затем трудоустроиться в сферу здравоохранения Ивановской области. В регионе действует целый комплекс мер поддержки медицинских работников. Среди них – "подъемные" 300 тысяч рублей для молодых врачей при трудоустройстве в областные медучреждения сразу после выпуска в вузе, а для фельдшеров скорой помощи – 200 тысяч рублей; единовременная выплата 900 тысяч рублей на первый взнос по ипотеке. Также действуют федеральные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". В том числе благодаря этим мерам все чаще выпускники ивановского медицинского вуза выбирают для трудоустройства этот же регион. Так, в прошлом году в медучреждениях региона остались работать более 190 выпускников медицинского университета – в пять раз больше, чем в 2017 году. Трудоустройство выпускников этого года началось недавно: больше 100 молодых врачей уже устроились в учреждения здравоохранения Ивановской области.

