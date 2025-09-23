Рейтинг@Mail.ru
Медики-целевики получат дополнительные выплаты в Ивановской области - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ивановская область
 
12:40 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/mediki-2043719264.html
Медики-целевики получат дополнительные выплаты в Ивановской области
Медики-целевики получат дополнительные выплаты в Ивановской области - РИА Новости, 23.09.2025
Медики-целевики получат дополнительные выплаты в Ивановской области
В Ивановской области установлены дополнительные ежемесячные выплаты для студентов медуниверситета, которые учатся по целевым направлениям, сообщает пресс-служба РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T12:40:00+03:00
2025-09-23T12:40:00+03:00
ивановская область
ивановская область
медики
станислав воскресенский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140455/19/1404551909_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_490de9053083a668d902d33792cf4e0e.jpg
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. В Ивановской области установлены дополнительные ежемесячные выплаты для студентов медуниверситета, которые учатся по целевым направлениям, сообщает пресс-служба регионального правительства. Соответствующее постановление подписал губернатор области Станислав Воскресенский. Теперь студенты, заключившие договор о целевом обучении по образовательным программам высшего медицинского образования с департаментом здравоохранения Ивановской области, будут получать дополнительную материальную поддержку – ежемесячную выплату в размере государственной академической стипендии. В настоящее время разрабатывается порядок предоставления выплат. Меру поддержки распространят на правоотношения с 1 сентября 2025 года. В пресс-службе напоминают, что в этом году в Ивановском государственном медицинском университете – более 700 первокурсников. Каждый четвертый из них учится по целевому договору, чтобы затем трудоустроиться в сферу здравоохранения Ивановской области. В регионе действует целый комплекс мер поддержки медицинских работников. Среди них – "подъемные" 300 тысяч рублей для молодых врачей при трудоустройстве в областные медучреждения сразу после выпуска в вузе, а для фельдшеров скорой помощи – 200 тысяч рублей; единовременная выплата 900 тысяч рублей на первый взнос по ипотеке. Также действуют федеральные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". В том числе благодаря этим мерам все чаще выпускники ивановского медицинского вуза выбирают для трудоустройства этот же регион. Так, в прошлом году в медучреждениях региона остались работать более 190 выпускников медицинского университета – в пять раз больше, чем в 2017 году. Трудоустройство выпускников этого года началось недавно: больше 100 молодых врачей уже устроились в учреждения здравоохранения Ивановской области.
https://ria.ru/20250919/solyaris-2042974451.html
https://ria.ru/20250911/modernizatsiya-2041118953.html
ивановская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140455/19/1404551909_221:0:1998:1333_1920x0_80_0_0_b0a53f5f78a49a86416fc831e5708222.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ивановская область, медики, станислав воскресенский
Ивановская область, Ивановская область, медики, Станислав Воскресенский
Медики-целевики получат дополнительные выплаты в Ивановской области

Медики-целевики получат дополнительные ежемесячные выплаты в Ивановской области

© Fotolia / BillionPhotos.comСтудентка медицинского ВУЗа
Студентка медицинского ВУЗа - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Fotolia / BillionPhotos.com
Студентка медицинского ВУЗа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. В Ивановской области установлены дополнительные ежемесячные выплаты для студентов медуниверситета, которые учатся по целевым направлениям, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соответствующее постановление подписал губернатор области Станислав Воскресенский.
Центре выявления и поддержки одаренных детей Солярис - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Более 500 школьников Ивановской области приступили к обучению в "Солярисе"
19 сентября, 14:11
Теперь студенты, заключившие договор о целевом обучении по образовательным программам высшего медицинского образования с департаментом здравоохранения Ивановской области, будут получать дополнительную материальную поддержку – ежемесячную выплату в размере государственной академической стипендии.
В настоящее время разрабатывается порядок предоставления выплат. Меру поддержки распространят на правоотношения с 1 сентября 2025 года.
В пресс-службе напоминают, что в этом году в Ивановском государственном медицинском университете – более 700 первокурсников. Каждый четвертый из них учится по целевому договору, чтобы затем трудоустроиться в сферу здравоохранения Ивановской области.
В регионе действует целый комплекс мер поддержки медицинских работников. Среди них – "подъемные" 300 тысяч рублей для молодых врачей при трудоустройстве в областные медучреждения сразу после выпуска в вузе, а для фельдшеров скорой помощи – 200 тысяч рублей; единовременная выплата 900 тысяч рублей на первый взнос по ипотеке. Также действуют федеральные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер".
В том числе благодаря этим мерам все чаще выпускники ивановского медицинского вуза выбирают для трудоустройства этот же регион. Так, в прошлом году в медучреждениях региона остались работать более 190 выпускников медицинского университета – в пять раз больше, чем в 2017 году. Трудоустройство выпускников этого года началось недавно: больше 100 молодых врачей уже устроились в учреждения здравоохранения Ивановской области.
Лифт - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Лифты в многоквартирных домах Ивановской области модернизируют
11 сентября, 09:55
 
Ивановская областьИвановская областьмедикиСтанислав Воскресенский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала