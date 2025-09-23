https://ria.ru/20250923/marochko-2043662739.html

Марочко: в районе Серебрянки сократилось количество украинских ССО

Марочко: в районе Серебрянки сократилось количество украинских ССО - РИА Новости, 23.09.2025

Марочко: в районе Серебрянки сократилось количество украинских ССО

В районе Серебрянки в ДНР сократилось количество украинских войск специальных операций, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T08:11:00+03:00

2025-09-23T08:11:00+03:00

2025-09-23T08:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

андрей марочко

донецкая народная республика

украина

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955766179_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_33b34c32dc56dc7d312de6fab3620972.jpg

ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. В районе Серебрянки в ДНР сократилось количество украинских войск специальных операций, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе мониторинга нашими разведорганами количества личного состава и принадлежности их к подразделениям украинских войск установлено, что за истекшую неделю в районе населенного пункта Серебрянка в ДНР ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) провели ротационные мероприятия. На позиции зашли дополнительные подразделения БТрО (Батальонов территориальной обороны Украины - ред.), а на второй и третьей линии обороны противника фиксируется снижение количества военнослужащих ССО (силы специальных операций Украины - ред.)", - заявил РИА Новости эксперт со ссылкой на свои источники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей марочко, донецкая народная республика, украина, безопасность