Марочко: в районе Серебрянки сократилось количество украинских ССО
В районе Серебрянки в ДНР сократилось количество украинских войск специальных операций, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T08:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
андрей марочко
донецкая народная республика
украина
безопасность
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. В районе Серебрянки в ДНР сократилось количество украинских войск специальных операций, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе мониторинга нашими разведорганами количества личного состава и принадлежности их к подразделениям украинских войск установлено, что за истекшую неделю в районе населенного пункта Серебрянка в ДНР ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) провели ротационные мероприятия. На позиции зашли дополнительные подразделения БТрО (Батальонов территориальной обороны Украины - ред.), а на второй и третьей линии обороны противника фиксируется снижение количества военнослужащих ССО (силы специальных операций Украины - ред.)", - заявил РИА Новости эксперт со ссылкой на свои источники.
донецкая народная республика
украина
