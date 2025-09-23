Рейтинг@Mail.ru
Марочко: в районе Серебрянки сократилось количество украинских ССО
Специальная военная операция на Украине
 
08:11 23.09.2025
Марочко: в районе Серебрянки сократилось количество украинских ССО
Марочко: в районе Серебрянки сократилось количество украинских ССО
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. В районе Серебрянки в ДНР сократилось количество украинских войск специальных операций, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе мониторинга нашими разведорганами количества личного состава и принадлежности их к подразделениям украинских войск установлено, что за истекшую неделю в районе населенного пункта Серебрянка в ДНР ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) провели ротационные мероприятия. На позиции зашли дополнительные подразделения БТрО (Батальонов территориальной обороны Украины - ред.), а на второй и третьей линии обороны противника фиксируется снижение количества военнослужащих ССО (силы специальных операций Украины - ред.)", - заявил РИА Новости эксперт со ссылкой на свои источники.
© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВС
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВС. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. В районе Серебрянки в ДНР сократилось количество украинских войск специальных операций, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе мониторинга нашими разведорганами количества личного состава и принадлежности их к подразделениям украинских войск установлено, что за истекшую неделю в районе населенного пункта Серебрянка в ДНР ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) провели ротационные мероприятия. На позиции зашли дополнительные подразделения БТрО (Батальонов территориальной обороны Украины - ред.), а на второй и третьей линии обороны противника фиксируется снижение количества военнослужащих ССО (силы специальных операций Украины - ред.)", - заявил РИА Новости эксперт со ссылкой на свои источники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоДонецкая Народная РеспубликаУкраинаБезопасность
 
 
