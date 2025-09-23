Школу в Ивангороде в Ленобласти реконструируют за 610 млн рублей

https://ria.ru/20250923/lenoblast-2043721912.html

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Школу в Ивангороде, который находится на границе с Эстонией, реконструируют за 610 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. "Правительство Ленинградской области инвестирует 610,5 млн рублей в реконструкцию Ивангородской основной общеобразовательной школы № 2. Муниципальный контракт заключён, подрядчик уже приступил к реализации проекта", - сообщает пресс-служба. Добавляется, что после обновления школа увеличит вместимость и получит современные учебные и общественные пространства. "По поручению губернатора мы системно обновляем социальную инфраструктуру, и особое внимание уделяем объектам образования. Для Ивангорода это особенно важно: школа №2 - одно из главных образовательных учреждений города, где учатся дети из разных микрорайонов, и здание давно требовало капитального обновления. После ремонта здесь появятся новые учебные кабинеты, современный спортивный зал, столовая и библиотека", - отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский. Окончание работ запланировано на 20 февраля 2027 года. В ходе реконструкции количество мест в школе увеличится с 250 до 275, обучение будет организовано в одну смену. Проект предусматривает строительство столовой на 149 посадочных мест, библиотеки, актового и спортивного залов, медицинского блока и новых учебных кабинетов. Для младших классов выделят отдельный блок с гардеробом и лестницей. Здание утеплят и обновят фасады, проведут капитальную отделку, благоустроят территорию.

