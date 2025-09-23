Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало об успехах ВС России в Купянске
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 23.09.2025
Минобороны рассказало об успехах ВС России в Купянске
Минобороны рассказало об успехах ВС России в Купянске
Успеху российских войск в Купянске способствовала тактика "подземного десанта", действующего через инженерные коммуникации, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Успеху российских войск в Купянске способствовала тактика "подземного десанта", действующего через инженерные коммуникации, сообщило Минобороны РФ. "Успеху также способствовала тактика "подземного десанта", действующего через инженерные коммуникации", - говорится в сообщении.
Минобороны рассказало об успехах ВС России в Купянске

МО: успеху российских войск в Купянске способствовала тактика подземного десанта

Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Успеху российских войск в Купянске способствовала тактика "подземного десанта", действующего через инженерные коммуникации, сообщило Минобороны РФ.
"Успеху также способствовала тактика "подземного десанта", действующего через инженерные коммуникации", - говорится в сообщении.
Купянск: что это за город и в чем его важность для СВО
14 ноября 2024, 19:40
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
