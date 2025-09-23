https://ria.ru/20250923/kupyansk-2043766289.html
Минобороны рассказало об успехах ВС России в Купянске
Минобороны рассказало об успехах ВС России в Купянске - РИА Новости, 23.09.2025
Минобороны рассказало об успехах ВС России в Купянске
Успеху российских войск в Купянске способствовала тактика "подземного десанта", действующего через инженерные коммуникации, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Успеху российских войск в Купянске способствовала тактика "подземного десанта", действующего через инженерные коммуникации, сообщило Минобороны РФ. "Успеху также способствовала тактика "подземного десанта", действующего через инженерные коммуникации", - говорится в сообщении.
