Минобороны рассказало об успехах ВС России в Купянске

Минобороны рассказало об успехах ВС России в Купянске - РИА Новости, 23.09.2025

Минобороны рассказало об успехах ВС России в Купянске

Успеху российских войск в Купянске способствовала тактика "подземного десанта", действующего через инженерные коммуникации, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Успеху российских войск в Купянске способствовала тактика "подземного десанта", действующего через инженерные коммуникации, сообщило Минобороны РФ. "Успеху также способствовала тактика "подземного десанта", действующего через инженерные коммуникации", - говорится в сообщении.

