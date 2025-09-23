https://ria.ru/20250923/kupyansk-2043765747.html
Минобороны назвало Купянск важным логистическим центром для ВСУ
Минобороны назвало Купянск важным логистическим центром для ВСУ - РИА Новости, 23.09.2025
Минобороны назвало Купянск важным логистическим центром для ВСУ
Освобождаемый Купянск является важным логистическим центром, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола, сообщили в... РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Освобождаемый Купянск является важным логистическим центром, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола, сообщили в Минобороны РФ. "Купянск – административный центр одноименного района и крупный населенный пункт в Харьковской области. Этот город является важным логистическим центром, где пересекаются ряд железнодорожных и автомобильных дорог (станции Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный и автомобильные дороги Т-2109 и Р-07). Через него проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол", - говорится в сообщении.
