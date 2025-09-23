Рейтинг@Mail.ru
Минобороны назвало Купянск важным логистическим центром для ВСУ - РИА Новости, 23.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 23.09.2025
Минобороны назвало Купянск важным логистическим центром для ВСУ
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Освобождаемый Купянск является важным логистическим центром, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола, сообщили в Минобороны РФ. "Купянск – административный центр одноименного района и крупный населенный пункт в Харьковской области. Этот город является важным логистическим центром, где пересекаются ряд железнодорожных и автомобильных дорог (станции Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный и автомобильные дороги Т-2109 и Р-07). Через него проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол", - говорится в сообщении.
харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Харьковской области
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Освобождаемый Купянск является важным логистическим центром, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола, сообщили в Минобороны РФ.
"Купянск – административный центр одноименного района и крупный населенный пункт в Харьковской области. Этот город является важным логистическим центром, где пересекаются ряд железнодорожных и автомобильных дорог (станции Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный и автомобильные дороги Т-2109 и Р-07). Через него проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
