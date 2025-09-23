https://ria.ru/20250923/kupyansk-2043765747.html

Минобороны назвало Купянск важным логистическим центром для ВСУ

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Освобождаемый Купянск является важным логистическим центром, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола, сообщили в Минобороны РФ. "Купянск – административный центр одноименного района и крупный населенный пункт в Харьковской области. Этот город является важным логистическим центром, где пересекаются ряд железнодорожных и автомобильных дорог (станции Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный и автомобильные дороги Т-2109 и Р-07). Через него проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол", - говорится в сообщении.

