https://ria.ru/20250923/kupyansk-2043765568.html
Российские военные взяли под контроль 5667 зданий в Купянске
Российские военные взяли под контроль 5667 зданий в Купянске - РИА Новости, 23.09.2025
Российские военные взяли под контроль 5667 зданий в Купянске
Российские военнослужащие взяли под контроль 5667 из 8667 зданий в Купянске, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T15:13:00+03:00
2025-09-23T15:13:00+03:00
2025-09-23T15:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784654864_0:243:2856:1850_1920x0_80_0_0_ed251bc715ae29aa7ef7230a2e3fc417.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие взяли под контроль 5667 из 8667 зданий в Купянске, сообщили в Минобороны РФ. По информации министерства, группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска в Харьковской области. "Из 8667 зданий в Купянске российские военные взяли под контроль 5667", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241114/kupyansk-1983754658.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784654864_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5af6da4555830f4f2c222692db582bc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные взяли под контроль 5667 зданий в Купянске
МО РФ: бойцы "Запада" взяли под контроль 5667 из 8667 зданий в Купянске