Российские военные взяли под контроль 5667 зданий в Купянске

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие взяли под контроль 5667 из 8667 зданий в Купянске, сообщили в Минобороны РФ. По информации министерства, группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска в Харьковской области. "Из 8667 зданий в Купянске российские военные взяли под контроль 5667", - говорится в сообщении.

