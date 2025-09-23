https://ria.ru/20250923/kupyansk-2043765198.html

ВС России успешно решают задачу по освобождению Купянска

ВС России успешно решают задачу по освобождению Купянска

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска, сообщили в Минобороны РФ. "Соединения и воинские части группировки войск "Запад" успешно решают задачи по освобождению города Купянска", - говорится в сообщении.

