https://ria.ru/20250923/kupyansk-2043765198.html
ВС России успешно решают задачу по освобождению Купянска
ВС России успешно решают задачу по освобождению Купянска - РИА Новости, 23.09.2025
ВС России успешно решают задачу по освобождению Купянска
Группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T15:12:00+03:00
2025-09-23T15:12:00+03:00
2025-09-23T15:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679384_0:42:2897:1672_1920x0_80_0_0_ffe41becc0b23b4d486aa23e5c8252ea.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска, сообщили в Минобороны РФ. "Соединения и воинские части группировки войск "Запад" успешно решают задачи по освобождению города Купянска", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679384_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_ba70e57f70e75553816d19e9e18d06e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
ВС России успешно решают задачу по освобождению Купянска
Группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска