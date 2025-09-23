Рейтинг@Mail.ru
ВС России успешно решают задачу по освобождению Купянска - РИА Новости, 23.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 23.09.2025
ВС России успешно решают задачу по освобождению Купянска
ВС России успешно решают задачу по освобождению Купянска
Группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679384_0:42:2897:1672_1920x0_80_0_0_ffe41becc0b23b4d486aa23e5c8252ea.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска, сообщили в Минобороны РФ. "Соединения и воинские части группировки войск "Запад" успешно решают задачи по освобождению города Купянска", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
ВС России успешно решают задачу по освобождению Купянска

Группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска

Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска, сообщили в Минобороны РФ.
"Соединения и воинские части группировки войск "Запад" успешно решают задачи по освобождению города Купянска", - говорится в сообщении.
