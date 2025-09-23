https://ria.ru/20250923/krov-2043645897.html

В России изменились правила контроля за безопасностью донорской крови

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Число проверок в рамках контроля за безопасностью донорской крови в России изменилось, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. Обновленное положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов вступило в силу. Документ устанавливает периодичность контрольных мероприятий в зависимости от категории риска. Федеральное медико-биологическое агентство при осуществлении государственного контроля относит деятельность субъектов обращения донорской крови и ее компонентов к одной из четырех категорий риска: чрезвычайно высокий, высокий, умеренный или низкий риск. Теперь для объектов в категории чрезвычайно высокого риска инспекционный визит, выездная или документарная проверка должны проводиться не менее одного, но не более двух раз в год. Раньше для этих мероприятий была установлена периодичность один раз в год. Число проверок для объектов, отнесенных к категории высокого риска, не изменилось: инспекционный визит, выездная или документарная проверка по-прежнему будут проводиться раз в два года. При этом вместо одного из этих плановых мероприятий ФМБА вправе провести один обязательный профилактический визит в год. Для категории умеренного риска такие плановые мероприятия раньше проводились один раз в пять лет. Теперь для таких объектов предусмотрен обязательный профилактический визит, периодичность которого определяется правительством. Профилактический визит может быть инициирован ФМБА или его территориальными органами - это обязательный профилактический визит, но может проводиться и по инициативе контролируемого лица, указано в обновленных правилах. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо с использованием видеосвязи или мобильного приложения "Инспектор". При осуществлении осмотра в рамках такого профилактического визита фотосъемка и видеозапись осуществляются посредством приложения "Инспектор". Новыми правилами предусмотрено, что средства дистанционного взаимодействия, в том числе видеоконференцсвязь, а также мобильное приложение "Инспектор" могут использоваться и при проведении некоторых других контрольных мероприятий.

