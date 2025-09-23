https://ria.ru/20250923/kreml-2043730321.html
Песков назвал условие для жизнеспособности меры по продлению ДСНВ
в мире
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Мера по продолжению ограничений в соответствии договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогично, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. "Данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом. То есть здесь никакой двусмысленности нет, абсолютно четкая формулировка", - сказал Песков журналистам.
россия
сша
