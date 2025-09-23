https://ria.ru/20250923/kreml-2043730321.html

Песков назвал условие для жизнеспособности меры по продлению ДСНВ

Песков назвал условие для жизнеспособности меры по продлению ДСНВ - РИА Новости, 23.09.2025

Песков назвал условие для жизнеспособности меры по продлению ДСНВ

Мера по продолжению ограничений в соответствии договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) станет жизнеспособной только при том... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T13:10:00+03:00

2025-09-23T13:10:00+03:00

2025-09-23T13:10:00+03:00

в мире

россия

сша

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_0:366:2936:2018_1920x0_80_0_0_bead9d0d3025191accd219963550afd9.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Мера по продолжению ограничений в соответствии договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогично, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. "Данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом. То есть здесь никакой двусмысленности нет, абсолютно четкая формулировка", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250922/rossiya-2043611033.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин