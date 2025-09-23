https://ria.ru/20250923/krasnov-2043704806.html

Краснов оценил эффективность института присяжных заседателей в России

Краснов оценил эффективность института присяжных заседателей в России - РИА Новости, 23.09.2025

Краснов оценил эффективность института присяжных заседателей в России

Институт присяжных заседателей за два десятилетия сформировался как эффективный способ судебной защиты, заявил кандидат на пост председателя Верховного суда РФ, РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T12:00:00+03:00

2025-09-23T12:00:00+03:00

2025-09-23T12:00:00+03:00

россия

игорь краснов

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935996066_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_98b85f491b0a023f6448be69ec2ac706.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Институт присяжных заседателей за два десятилетия сформировался как эффективный способ судебной защиты, заявил кандидат на пост председателя Верховного суда РФ, генпрокурор России Игорь Краснов. "Институт присяжных заседателей за два десятилетия, на мой взгляд, сформировался как эффективный способ судебной защиты", - сказал Краснов на совместном заседании конституционного и оборонного комитетов Совета Федерации.

https://ria.ru/20250923/krasnov-2043698137.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, игорь краснов, совет федерации рф