Краснов оценил эффективность института присяжных заседателей в России - РИА Новости, 23.09.2025
12:00 23.09.2025
Краснов оценил эффективность института присяжных заседателей в России
Краснов оценил эффективность института присяжных заседателей в России
россия
игорь краснов
совет федерации рф
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Институт присяжных заседателей за два десятилетия сформировался как эффективный способ судебной защиты, заявил кандидат на пост председателя Верховного суда РФ, генпрокурор России Игорь Краснов. "Институт присяжных заседателей за два десятилетия, на мой взгляд, сформировался как эффективный способ судебной защиты", - сказал Краснов на совместном заседании конституционного и оборонного комитетов Совета Федерации.
россия, игорь краснов, совет федерации рф
Россия, Игорь Краснов, Совет Федерации РФ
Краснов оценил эффективность института присяжных заседателей в России

Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Институт присяжных заседателей за два десятилетия сформировался как эффективный способ судебной защиты, заявил кандидат на пост председателя Верховного суда РФ, генпрокурор России Игорь Краснов.
"Институт присяжных заседателей за два десятилетия, на мой взгляд, сформировался как эффективный способ судебной защиты", - сказал Краснов на совместном заседании конституционного и оборонного комитетов Совета Федерации.
Россия Игорь Краснов Совет Федерации РФ
 
 
