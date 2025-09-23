https://ria.ru/20250923/krasnov-2043704806.html
Краснов оценил эффективность института присяжных заседателей в России
Краснов оценил эффективность института присяжных заседателей в России - РИА Новости, 23.09.2025
Краснов оценил эффективность института присяжных заседателей в России
Институт присяжных заседателей за два десятилетия сформировался как эффективный способ судебной защиты, заявил кандидат на пост председателя Верховного суда РФ, РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Институт присяжных заседателей за два десятилетия сформировался как эффективный способ судебной защиты, заявил кандидат на пост председателя Верховного суда РФ, генпрокурор России Игорь Краснов. "Институт присяжных заседателей за два десятилетия, на мой взгляд, сформировался как эффективный способ судебной защиты", - сказал Краснов на совместном заседании конституционного и оборонного комитетов Совета Федерации.
