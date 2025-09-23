Рейтинг@Mail.ru
Краснов заявил, что массовых жалоб на судебные решения не зафиксировано - РИА Новости, 23.09.2025
11:52 23.09.2025
Краснов заявил, что массовых жалоб на судебные решения не зафиксировано
Краснов заявил, что массовых жалоб на судебные решения не зафиксировано
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Массовых жалоб на судебные решения не зафиксировано, однако если они появятся, то их будут рассматривать и корректировать, сообщил кандидат на пост председателя Верховного суда РФ, генпрокурор России Игорь Краснов. "Было исправлено более 62 тысяч судебных ошибок в решениях. Поэтому, несмотря на удаленность кассационных и операционных инстанций, они выполняют свои задачи. Я знаю, люди участвуют как лично, так и дистанционно. Массовых жалоб в настоящее время мы не фиксируем, но если они появятся, то мы будем внимательно их рассматривать и принимать соответствующие коррекции", - сказал Краснов на совместном заседании конституционного и оборонного комитетов Совета Федерации.
россия, игорь краснов, совет федерации рф
Россия, Игорь Краснов, Совет Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИгорь Краснов
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Массовых жалоб на судебные решения не зафиксировано, однако если они появятся, то их будут рассматривать и корректировать, сообщил кандидат на пост председателя Верховного суда РФ, генпрокурор России Игорь Краснов.
"Было исправлено более 62 тысяч судебных ошибок в решениях. Поэтому, несмотря на удаленность кассационных и операционных инстанций, они выполняют свои задачи. Я знаю, люди участвуют как лично, так и дистанционно. Массовых жалоб в настоящее время мы не фиксируем, но если они появятся, то мы будем внимательно их рассматривать и принимать соответствующие коррекции", - сказал Краснов на совместном заседании конституционного и оборонного комитетов Совета Федерации.
РоссияИгорь КрасновСовет Федерации РФ
 
 
