Краснов пришел в Совфед на обсуждение кандидатуры на пост председателя ВС

Краснов пришел в Совфед на обсуждение кандидатуры на пост председателя ВС

2025-09-23T11:17:00+03:00

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Генпрокурор Игорь Краснов пришел на предварительное обсуждение Советом Федерации его кандидатуры для назначения председателем Верховного суда РФ, передает корреспондент РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее единогласно рекомендовала Краснова на пост главы ВС РФ. Позже в Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина для назначения Краснова на должность. Председатель Верховного суда назначается сроком на 6 лет. Краснов в понедельник посетил Казань, где открывал соревнования по стрельбе из лука.

Ольга Фомченкова

