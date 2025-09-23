Рейтинг@Mail.ru
Краснов пришел в Совфед на обсуждение кандидатуры на пост председателя ВС - РИА Новости, 23.09.2025
11:17 23.09.2025 (обновлено: 11:18 23.09.2025)
Краснов пришел в Совфед на обсуждение кандидатуры на пост председателя ВС
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Генпрокурор Игорь Краснов пришел на предварительное обсуждение Советом Федерации его кандидатуры для назначения председателем Верховного суда РФ, передает корреспондент РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее единогласно рекомендовала Краснова на пост главы ВС РФ. Позже в Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина для назначения Краснова на должность. Председатель Верховного суда назначается сроком на 6 лет. Краснов в понедельник посетил Казань, где открывал соревнования по стрельбе из лука.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Генпрокурор Игорь Краснов пришел на предварительное обсуждение Советом Федерации его кандидатуры для назначения председателем Верховного суда РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее единогласно рекомендовала Краснова на пост главы ВС РФ. Позже в Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина для назначения Краснова на должность.
Председатель Верховного суда назначается сроком на 6 лет.
Краснов в понедельник посетил Казань, где открывал соревнования по стрельбе из лука.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Биография Игоря Краснова
22 января, 12:51
 
ПолитикаРоссияКазаньИгорь КрасновВладимир Путин — президент РоссииСовет Федерации РФВерховный суд РФГенеральная прокуратура РФ
 
 
