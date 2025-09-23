https://ria.ru/20250923/konstantinovka-2043654061.html
Бойцы "Юга" уничтожили два автомобиля с личным составом ВСУ в ДНР
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два автомобиля с личным составом ВСУ в ходе воздушной разведки над позициями противника в Константиновке ДНР на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "В ходе ведения воздушной разведки над позициями противника в Константиновке операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск обнаружили и точными попаданиями уничтожили два автомобиля с живой силой противника", - отметили в ведомстве. Отмечается, что постоянная работа операторов ударных беспилотников значительно ограничивает возможности противника по передвижению личного состава и снабжению подразделений на линии боевого соприкосновения.
