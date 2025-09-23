https://ria.ru/20250923/knyazhevskaya-2043585258.html

Княжевская: проект планировки для очистных сооружений утвердили в Москве

Княжевская: проект планировки для очистных сооружений утвердили в Москве

23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. На юге Москвы одобрили проекта планировки территории для очистных сооружений, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская."Площадь подготовки проекта планировки составляет 2,57 гектара на территории кварталов 66, 87, 88 Нагорного района. В рамках проекта предусмотрели возведение очистных сооружений с устройством съезда на их участках. Предполагается также строительство отводящего и подводящего водосточных коллекторов общей протяженностью 450 метров", - приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.В сообщении уточняется, что важной частью проекта станет благоустройство прилегающей территории. Сюда войдет обустройство ручья от точки водовыпуска до реки Котловки.Появление новых очистных сооружений направлено на улучшение качества почвы, грунтовых вод, а также воды, добавляется в пресс-релизе.

