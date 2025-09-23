"Две тысячи лет этого никто не видел": что ученые нашли в Египте
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Ученые, которые проводят раскопки в Александрии, совершили важное открытие. Находка, по их мнению, приблизит разгадку одной из самых интригующих тайн в истории — места погребения знаменитой царицы Клеопатры.
Самая известная египтянка
Обладавшая неземной красотой и отличавшаяся острым умом, Клеопатра была и остается одним из наиболее популярных античных персонажей в кинофильмах и литературных произведениях.
Легендарная царица Клеопатра VII, родившаяся в 69 году до нашей эры, взошла на престол в 18 лет. Она была последней правительницей династии Птолемеев, самой длительной в истории Древнего Египта.
Ни слова про похороны
Царица умело использовала свою красоту и обаяние, чтобы получать желаемое. Сначала соблазнила Юлия Цезаря — дабы укрепить союз Египта с Римом. Затем очаровала одного из его преемников, Марка Антония. От последнего правительница родила трех детей.
Однако в конце концов удача отвернулась от царицы. Ее возлюбленный был разгромлен Октавианом в битве при Акциуме.
Клеопатра и Антоний покончили с собой. Однако в хрониках абсолютно нигде не сказано, где похоронили царицу.
Впервые за две тысячи лет
И вот сейчас международная экспедиция под руководством доктора Кэтлин Мартинес из Национального университета Педро Энрикеса Уренья обнаружила остатки древнего порта, который, как полагают, был связан с Тапосирис Магна. В этом городе находился древний храм Осириса — бога смерти.
По мнению исследователей, находка может дать "ключевую подсказку" о местонахождении гробницы или даже привести к ней.
Обнаруженное археологами сооружение состоит из колонн, отполированных каменных полов и разбросанных амфор — высоких кувшинов, которые исторически использовались для перевозки вина, что говорит об активной деятельности в прошлом. "За две тысячи лет там никто не был, — сказала Мартинес в интервью National Geographic. — Мы первые".
Тапосирис Магна был не только религиозным центром, но и значимым морским торговым узлом. Причем гораздо более масштабным, чем предполагалось ранее.
"Это делает храм по-настоящему важным", — рассказывает Мартинес. И добавляет: судя по описанию города в хрониках и важности храма для Египта, "там было все для похорон царицы и Марка Антония".
Загадочный туннель
Еще в 2022-м команда под руководством Мартинес нашла туннель длиной 1300 метров, проложенный через слои горных пород под руинами Тапосирис Магна. Расположенный примерно в 12 метрах под землей, проход частично затоплен морской водой.
Внутри обнаружены керамические кувшины и гончарные изделия времен династии Птолемеев, последней правительницей которой и была Клеопатра.
Мартинес считает, что тело царицы доставили в Тапосирис Магна и похоронили в тайном месте, недоступном для римлян.
"На данный момент мы обнаружили более 2600 предметов там, где, по всеобщему мнению, ничего не может быть найдено", — говорит исследователь.
Ученые уверены, что находятся на правильном пути. В ближайшее время тайна захоронения царицы будет раскрыта.
Уже скоро Мартинес и ее команда планируют начать новые раскопки с использованием буров и водолазов. Команде предстоит масштабная работа.