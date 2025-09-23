Рейтинг@Mail.ru
"Две тысячи лет этого никто не видел": что ученые нашли в Египте - РИА Новости, 23.09.2025
20:34 23.09.2025
"Две тысячи лет этого никто не видел": что ученые нашли в Египте
"Две тысячи лет этого никто не видел": что ученые нашли в Египте
© Фото : предоставлено фондом имени Мариса ЛиепыИлзе Лиепа в главной роли в спектакле "Клеопатра — Ида Рубинштейн"
Илзе Лиепа в главной роли в спектакле Клеопатра — Ида Рубинштейн - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Фото : предоставлено фондом имени Мариса Лиепы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Ученые, которые проводят раскопки в Александрии, совершили важное открытие. Находка, по их мнению, приблизит разгадку одной из самых интригующих тайн в истории — места погребения знаменитой царицы Клеопатры.

Самая известная египтянка

Обладавшая неземной красотой и отличавшаяся острым умом, Клеопатра была и остается одним из наиболее популярных античных персонажей в кинофильмах и литературных произведениях.
Легендарная царица Клеопатра VII, родившаяся в 69 году до нашей эры, взошла на престол в 18 лет. Она была последней правительницей династии Птолемеев, самой длительной в истории Древнего Египта.
© Canal+ [fr] (2002)Кадр из фильма "Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра"
Кадр из фильма Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Canal+ [fr] (2002)
Кадр из фильма "Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра"

Ни слова про похороны

Царица умело использовала свою красоту и обаяние, чтобы получать желаемое. Сначала соблазнила Юлия Цезаря — дабы укрепить союз Египта с Римом. Затем очаровала одного из его преемников, Марка Антония. От последнего правительница родила трех детей.
Однако в конце концов удача отвернулась от царицы. Ее возлюбленный был разгромлен Октавианом в битве при Акциуме.
© РИА Новости / Михаил Озерский | Перейти в медиабанкСкульптурный бюст Юлия Цезаря в Летнем саду, Санкт-Петербург
Скульптурный бюст Юлия Цезаря в Летнем саду Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в медиабанк
Скульптурный бюст Юлия Цезаря в Летнем саду, Санкт-Петербург
Клеопатра и Антоний покончили с собой. Однако в хрониках абсолютно нигде не сказано, где похоронили царицу.

Впервые за две тысячи лет

И вот сейчас международная экспедиция под руководством доктора Кэтлин Мартинес из Национального университета Педро Энрикеса Уренья обнаружила остатки древнего порта, который, как полагают, был связан с Тапосирис Магна. В этом городе находился древний храм Осириса — бога смерти.
По мнению исследователей, находка может дать "ключевую подсказку" о местонахождении гробницы или даже привести к ней.
© Фото : Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities/Артефакты, найденные в ходе раскопок около Александрии, Египет
Артефакты, найденные в ходе раскопок около Александрии, Египет - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Фото : Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities/
Артефакты, найденные в ходе раскопок около Александрии, Египет
Обнаруженное археологами сооружение состоит из колонн, отполированных каменных полов и разбросанных амфор — высоких кувшинов, которые исторически использовались для перевозки вина, что говорит об активной деятельности в прошлом. "За две тысячи лет там никто не был, — сказала Мартинес в интервью National Geographic. — Мы первые".
Тапосирис Магна был не только религиозным центром, но и значимым морским торговым узлом. Причем гораздо более масштабным, чем предполагалось ранее.
"Это делает храм по-настоящему важным", — рассказывает Мартинес. И добавляет: судя по описанию города в хрониках и важности храма для Египта, "там было все для похорон царицы и Марка Антония".
© РИА Новости / Михаил Озерский | Перейти в медиабанкНина Дробышева в роли Клеопатры (в центре) в спектакле по пьесе Бернарда Шоу "Цезарь и Клеопатра"
Нина Дробышева в роли Клеопатры (в центре) в спектакле по пьесе Бернарда Шоу Цезарь и Клеопатра - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в медиабанк
Нина Дробышева в роли Клеопатры (в центре) в спектакле по пьесе Бернарда Шоу "Цезарь и Клеопатра"

Загадочный туннель

Еще в 2022-м команда под руководством Мартинес нашла туннель длиной 1300 метров, проложенный через слои горных пород под руинами Тапосирис Магна. Расположенный примерно в 12 метрах под землей, проход частично затоплен морской водой.
Внутри обнаружены керамические кувшины и гончарные изделия времен династии Птолемеев, последней правительницей которой и была Клеопатра.
© iStock.com / zbruchБерег Александрии, Египет
Берег Александрии, Египет - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© iStock.com / zbruch
Берег Александрии, Египет
Мартинес считает, что тело царицы доставили в Тапосирис Магна и похоронили в тайном месте, недоступном для римлян.
"На данный момент мы обнаружили более 2600 предметов там, где, по всеобщему мнению, ничего не может быть найдено", — говорит исследователь.
Ученые уверены, что находятся на правильном пути. В ближайшее время тайна захоронения царицы будет раскрыта.
© Фото : Public DomainКлеопатра
Клеопатра - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Фото : Public Domain
Клеопатра
Уже скоро Мартинес и ее команда планируют начать новые раскопки с использованием буров и водолазов. Команде предстоит масштабная работа.
 
 
 
