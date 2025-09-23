https://ria.ru/20250923/kleopatra-2043824852.html

"Две тысячи лет этого никто не видел": что ученые нашли в Египте

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Ученые, которые проводят раскопки в Александрии, совершили важное открытие. Находка, по их мнению, приблизит разгадку одной из самых интригующих тайн в истории — места погребения знаменитой царицы Клеопатры.Самая известная египтянкаОбладавшая неземной красотой и отличавшаяся острым умом, Клеопатра была и остается одним из наиболее популярных античных персонажей в кинофильмах и литературных произведениях.Легендарная царица Клеопатра VII, родившаяся в 69 году до нашей эры, взошла на престол в 18 лет. Она была последней правительницей династии Птолемеев, самой длительной в истории Древнего Египта.Ни слова про похороныЦарица умело использовала свою красоту и обаяние, чтобы получать желаемое. Сначала соблазнила Юлия Цезаря — дабы укрепить союз Египта с Римом. Затем очаровала одного из его преемников, Марка Антония. От последнего правительница родила трех детей.Однако в конце концов удача отвернулась от царицы. Ее возлюбленный был разгромлен Октавианом в битве при Акциуме.Клеопатра и Антоний покончили с собой. Однако в хрониках абсолютно нигде не сказано, где похоронили царицу. Впервые за две тысячи летИ вот сейчас международная экспедиция под руководством доктора Кэтлин Мартинес из Национального университета Педро Энрикеса Уренья обнаружила остатки древнего порта, который, как полагают, был связан с Тапосирис Магна. В этом городе находился древний храм Осириса — бога смерти.По мнению исследователей, находка может дать "ключевую подсказку" о местонахождении гробницы или даже привести к ней.Обнаруженное археологами сооружение состоит из колонн, отполированных каменных полов и разбросанных амфор — высоких кувшинов, которые исторически использовались для перевозки вина, что говорит об активной деятельности в прошлом. "За две тысячи лет там никто не был, — сказала Мартинес в интервью National Geographic. — Мы первые".Тапосирис Магна был не только религиозным центром, но и значимым морским торговым узлом. Причем гораздо более масштабным, чем предполагалось ранее."Это делает храм по-настоящему важным", — рассказывает Мартинес. И добавляет: судя по описанию города в хрониках и важности храма для Египта, "там было все для похорон царицы и Марка Антония".Загадочный туннельЕще в 2022-м команда под руководством Мартинес нашла туннель длиной 1300 метров, проложенный через слои горных пород под руинами Тапосирис Магна. Расположенный примерно в 12 метрах под землей, проход частично затоплен морской водой.Внутри обнаружены керамические кувшины и гончарные изделия времен династии Птолемеев, последней правительницей которой и была Клеопатра.Мартинес считает, что тело царицы доставили в Тапосирис Магна и похоронили в тайном месте, недоступном для римлян."На данный момент мы обнаружили более 2600 предметов там, где, по всеобщему мнению, ничего не может быть найдено", — говорит исследователь.Ученые уверены, что находятся на правильном пути. В ближайшее время тайна захоронения царицы будет раскрыта.Уже скоро Мартинес и ее команда планируют начать новые раскопки с использованием буров и водолазов. Команде предстоит масштабная работа.

2025

