Рейтинг@Mail.ru
В Московский областной детский хоспис поступит 383 единицы оборудования - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:01 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/khospis-2043793751.html
В Московский областной детский хоспис поступит 383 единицы оборудования
В Московский областной детский хоспис поступит 383 единицы оборудования - РИА Новости, 23.09.2025
В Московский областной детский хоспис поступит 383 единицы оборудования
Более 380 единиц оборудования поступит в Московский областной детский хоспис в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T17:01:00+03:00
2025-09-23T17:01:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577717572_4:0:1279:717_1920x0_80_0_0_911abddb098af56d6f441f5eade03262.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более 380 единиц оборудования поступит в Московский областной детский хоспис в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. В медучреждения закупили концентраторы кислорода, пульсоксиметры, ингаляторы, мониторы пациента, системы подъема и перемещения пациентов. Медтехника закупается благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. "Московский областной детский хоспис открылся в регионе в 2019 году. Здесь оказывают медицинскую, психологическую, социальную и духовную помощь маленьким пациентам с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. В этом году закупим для хосписа 383 единицы оборудования на сумму почти 51 миллион рублей. Из них поступило уже 279 единиц на сумму более 20 миллионов рублей", – сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Московский областной детский хоспис рассчитан на круглосуточное пребывание пациентов вместе с родителями или сопровождающими. Каждая палата оснащена многофункциональной кроватью для ребенка и диваном для сопровождающих. Для особо тяжелых детей предусмотрен блок интенсивной терапии с круглосуточным медицинским наблюдением, оснащенным оборудованием для мониторинга и поддержания жизненных функций.
https://ria.ru/20250918/kompensatsiya-2042815787.html
https://ria.ru/20250918/vorobev-2042817200.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577717572_164:0:1120:717_1920x0_80_0_0_8aa7bfd82ef608232e55ae14260cc252.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
В Московский областной детский хоспис поступит 383 единицы оборудования

В Московский областной детский хоспис закупили 383 единицы оборудования

© Фото : пресс-служба правительства ПодмосковьяМосковский областной хоспис для детей в городском округе Домодедово
Московский областной хоспис для детей в городском округе Домодедово - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Фото : пресс-служба правительства Подмосковья
Московский областной хоспис для детей в городском округе Домодедово. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более 380 единиц оборудования поступит в Московский областной детский хоспис в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
В медучреждения закупили концентраторы кислорода, пульсоксиметры, ингаляторы, мониторы пациента, системы подъема и перемещения пациентов. Медтехника закупается благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
Мобильное приложение Госуслуги Московской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Более 10 тысяч медиков МО подали заявки на компенсацию аренды жилья
18 сентября, 18:34
"Московский областной детский хоспис открылся в регионе в 2019 году. Здесь оказывают медицинскую, психологическую, социальную и духовную помощь маленьким пациентам с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. В этом году закупим для хосписа 383 единицы оборудования на сумму почти 51 миллион рублей. Из них поступило уже 279 единиц на сумму более 20 миллионов рублей", – сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Московский областной детский хоспис рассчитан на круглосуточное пребывание пациентов вместе с родителями или сопровождающими. Каждая палата оснащена многофункциональной кроватью для ребенка и диваном для сопровождающих. Для особо тяжелых детей предусмотрен блок интенсивной терапии с круглосуточным медицинским наблюдением, оснащенным оборудованием для мониторинга и поддержания жизненных функций.
Воробьев посетил многодетную семью, воспитывающую особенных детей в деревне Райсеменовское - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Воробьев посетил многодетную семью, воспитывающую особенных детей
18 сентября, 18:38
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала