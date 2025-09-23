https://ria.ru/20250923/khospis-2043793751.html

В Московский областной детский хоспис поступит 383 единицы оборудования

В Московский областной детский хоспис поступит 383 единицы оборудования

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более 380 единиц оборудования поступит в Московский областной детский хоспис в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. В медучреждения закупили концентраторы кислорода, пульсоксиметры, ингаляторы, мониторы пациента, системы подъема и перемещения пациентов. Медтехника закупается благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. "Московский областной детский хоспис открылся в регионе в 2019 году. Здесь оказывают медицинскую, психологическую, социальную и духовную помощь маленьким пациентам с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. В этом году закупим для хосписа 383 единицы оборудования на сумму почти 51 миллион рублей. Из них поступило уже 279 единиц на сумму более 20 миллионов рублей", – сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Московский областной детский хоспис рассчитан на круглосуточное пребывание пациентов вместе с родителями или сопровождающими. Каждая палата оснащена многофункциональной кроватью для ребенка и диваном для сопровождающих. Для особо тяжелых детей предусмотрен блок интенсивной терапии с круглосуточным медицинским наблюдением, оснащенным оборудованием для мониторинга и поддержания жизненных функций.

