Казахстан готов принять диалог по ядерному разоружению, заявил Токаев - РИА Новости, 23.09.2025
22:26 23.09.2025
Казахстан готов принять диалог по ядерному разоружению, заявил Токаев
Казахстан готов принять диалог по ядерному разоружению, заявил Токаев - РИА Новости, 23.09.2025
Казахстан готов принять диалог по ядерному разоружению, заявил Токаев
Казахстан готов принять новый диалог по ядерному разоружению и нераспространению, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T22:26:00+03:00
2025-09-23T22:26:00+03:00
в мире
казахстан
нью-йорк (город)
касым-жомарт токаев
антониу гуттереш
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766726545_0:0:3230:1817_1920x0_80_0_0_4b48defab2633c56cfe5f73fa52086cd.jpg
АСТАНА, 23 сен - РИА Новости. Казахстан готов принять новый диалог по ядерному разоружению и нераспространению, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на генеральной ассамблее ООН. "Мы выступаем за возобновление диалога на высоком уровне между ядерными державами и за активизацию многосторонних действий, направленных на значительное снижение угрозы применения ядерного оружия... Казахстан готов принять новый диалог по ядерному разоружению и нераспространению. Мы можем сосредоточиться на неформальных всеобъемлющих дискуссиях, которые укрепят Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и обеспечат прогресс в реализации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)", - сказал Токаев. Он добавил, что сегодня мир сталкивается с тревожной реальностью: рушатся договоры об ограничении вооружений, а вместе с ними – и основы стратегической стабильности. Казахстанский лидер заявил, что в 2024 году мировые военные расходы достигли рекордных 2,7 триллиона долларов, восстановление надежной глобальной архитектуры безопасности должно оставаться главным приоритетом для международного сообщества. Токаев с 21 по 23 сентября находится с рабочим визитом в Нью-Йорке, где принимает участие в юбилейной 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, начавшейся во вторник. В рамках визита он также провел встречу с генесеком ООН Антониу Гуттерешем, главами ряда государств и представителями американского бизнеса.
казахстан
нью-йорк (город)
в мире, казахстан, нью-йорк (город), касым-жомарт токаев, антониу гуттереш, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Казахстан, Нью-Йорк (город), Касым-Жомарт Токаев, Антониу Гуттереш, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Казахстан готов принять диалог по ядерному разоружению, заявил Токаев

Токаев: Казахстан готов принять новый диалог по ядерному разоружению

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АСТАНА, 23 сен - РИА Новости. Казахстан готов принять новый диалог по ядерному разоружению и нераспространению, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на генеральной ассамблее ООН.
"Мы выступаем за возобновление диалога на высоком уровне между ядерными державами и за активизацию многосторонних действий, направленных на значительное снижение угрозы применения ядерного оружия... Казахстан готов принять новый диалог по ядерному разоружению и нераспространению. Мы можем сосредоточиться на неформальных всеобъемлющих дискуссиях, которые укрепят Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и обеспечат прогресс в реализации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)", - сказал Токаев.
Он добавил, что сегодня мир сталкивается с тревожной реальностью: рушатся договоры об ограничении вооружений, а вместе с ними – и основы стратегической стабильности. Казахстанский лидер заявил, что в 2024 году мировые военные расходы достигли рекордных 2,7 триллиона долларов, восстановление надежной глобальной архитектуры безопасности должно оставаться главным приоритетом для международного сообщества.
Токаев с 21 по 23 сентября находится с рабочим визитом в Нью-Йорке, где принимает участие в юбилейной 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, начавшейся во вторник. В рамках визита он также провел встречу с генесеком ООН Антониу Гуттерешем, главами ряда государств и представителями американского бизнеса.
В миреКазахстанНью-Йорк (город)Касым-Жомарт ТокаевАнтониу ГуттерешООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
