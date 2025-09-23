https://ria.ru/20250923/kazahstan-2043861003.html

Казахстан готов принять диалог по ядерному разоружению, заявил Токаев

АСТАНА, 23 сен - РИА Новости. Казахстан готов принять новый диалог по ядерному разоружению и нераспространению, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на генеральной ассамблее ООН. "Мы выступаем за возобновление диалога на высоком уровне между ядерными державами и за активизацию многосторонних действий, направленных на значительное снижение угрозы применения ядерного оружия... Казахстан готов принять новый диалог по ядерному разоружению и нераспространению. Мы можем сосредоточиться на неформальных всеобъемлющих дискуссиях, которые укрепят Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и обеспечат прогресс в реализации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)", - сказал Токаев. Он добавил, что сегодня мир сталкивается с тревожной реальностью: рушатся договоры об ограничении вооружений, а вместе с ними – и основы стратегической стабильности. Казахстанский лидер заявил, что в 2024 году мировые военные расходы достигли рекордных 2,7 триллиона долларов, восстановление надежной глобальной архитектуры безопасности должно оставаться главным приоритетом для международного сообщества. Токаев с 21 по 23 сентября находится с рабочим визитом в Нью-Йорке, где принимает участие в юбилейной 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, начавшейся во вторник. В рамках визита он также провел встречу с генесеком ООН Антониу Гуттерешем, главами ряда государств и представителями американского бизнеса.

