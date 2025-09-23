https://ria.ru/20250923/kardiologi-2043813738.html
Кардиологи: Профилактика болезней сердца должна стать эффективнее
Кардиологи: Профилактика болезней сердца должна стать эффективнее - РИА Новости, 23.09.2025
Кардиологи: Профилактика болезней сердца должна стать эффективнее
Способы снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые остаются одной из главных причин смертности не только в России, но и во всем мире, обсудили... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T18:00:00+03:00
2025-09-23T18:00:00+03:00
2025-09-23T18:00:00+03:00
здоровье
сердце
миа "россия сегодня"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974247129_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c3bc1ba230f6bad8afcc7ad4ea5f195.jpg
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Способы снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые остаются одной из главных причин смертности не только в России, но и во всем мире, обсудили накануне Всемирного дня сердца 29 сентября медики и эксперты на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". Вице-президент Национальной медицинской палаты, депутат Государственной Думы РФ Айрат Фаррахов отметил, что важную роль в профилактике болезней сердца играет диспансеризация. "Формируя бюджет Фонда обязательного медицинского страхования, из года в год мы увеличиваем количество людей, проходящих диспансеризацию. С другой стороны, показатели ВЦИОМ говорят о том, что более 40% работающих граждан не проходят или не проходили диспансеризацию", – отметил Фаррахов. По мнению экспертов, многих "уклонистов" от диспансеризации беспокоит и раздражает тот факт, что врачи неминуемо будут говорить им о необходимости расстаться с вредными привычками, в частности, бросить курить. Как считает Фаррахов, в этом случае необходим более тонкий, индивидуальный подход к пациенту, как это происходит, например, в Белоруссии. "Там персональный подход в диспансеризации стал использоваться, когда становилось ясно, что не все могут раз и навсегда избавиться от вредной привычки. Такие люди получают рекомендации, как уйти от максимального вреда. Среди людей с заболеваниями сердца есть люди, которые категорически не хотели бы избавляться от этой привычки. Но они могли бы потреблять продукты, которые приносят минимальный вред. И мне кажется, это устроит общество", – пояснил Фаррахов. При этом, по мнению парламентария, законодатели должны работать над тем, чтобы несовершеннолетние имели минимальный доступ к любым продуктам для курения. Главный научный сотрудник НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова, директор Национального общества по изучению атеросклероза Игорь Сергиенко отметил, что на первые "тревожные звоночки" о развитии заболеваний сердца и сосудов человек, как правило, не обращает внимания, продолжая считать себя здоровым. "Не всегда заболевание течет по классике, то есть появляются жалобы, которые усугубляются, а потом человек переносит инфаркт. Нет. Первым проявлением инфаркта миокарда в 50% случаев является сердечно-сосудистая смерть. То есть, человек думал, что он здоров. И вдруг, когда он умер, оказывается, что у него была серьезная ишемическая болезнь", – предупредил Сергиенко. В числе основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний он назвал нарушения липидного обмена, артериальную гипертензию, ожирение и курение. "Курение – это фактор риска, который повреждает внутреннюю поверхность артерии и ведет к образованию атеросклеротических бляшек. В отношении курения есть общее мнение, что оно абсолютно вредно", – пояснил Сергиенко. Руководитель Центра атеросклероза и нарушений липидного обмена 1-го Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Екатерина Полякова рассказала о признаках метаболического синдрома, который предшествует проявлению сердечно-сосудистых заболеваний. "Курение повышает риск развития каждого из компонентов метаболического синдрома на 25%. Мы всегда рекомендуем пациентам как с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так и с метаболическим синдромом отказаться от курения", – отметила Полякова. Заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии факультета непрерывного медицинского образования РУДН имени П. Лумумбы Владимир Медведев подчеркнул, что значительную роль в формировании сердечно-сосудистых заболеваний играют стрессы, тревожные состояния, депрессии. "Когда у человека возникает стресс, депрессия, очень часто используется неадаптивные стратегии, то есть человек начинает пользоваться сиюминутными анксиолитиками в виде алкоголя, курения, переедания, которые вроде бы снимают тревогу здесь и сейчас, но в долгосрочной перспективе оказывают больше вреда", – подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20250811/kardiolog-2034492207.html
https://ria.ru/20250831/tromboz-2038698428.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974247129_192:91:2802:2048_1920x0_80_0_0_b175c79ea9cd780f61363b45dd088c45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, сердце, миа "россия сегодня"
Здоровье, Сердце, МИА "Россия сегодня"
Кардиологи: Профилактика болезней сердца должна стать эффективнее
Кардиологи рассказали о рисках возникновения заболеваний сердца и сосудов
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Способы снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые остаются одной из главных причин смертности не только в России, но и во всем мире, обсудили накануне Всемирного дня сердца 29 сентября медики и эксперты на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Вице-президент Национальной медицинской палаты, депутат Государственной Думы РФ Айрат Фаррахов отметил, что важную роль в профилактике болезней сердца играет диспансеризация.
"Формируя бюджет Фонда обязательного медицинского страхования, из года в год мы увеличиваем количество людей, проходящих диспансеризацию. С другой стороны, показатели ВЦИОМ говорят о том, что более 40% работающих граждан не проходят или не проходили диспансеризацию", – отметил Фаррахов.
По мнению экспертов, многих "уклонистов" от диспансеризации беспокоит и раздражает тот факт, что врачи неминуемо будут говорить им о необходимости расстаться с вредными привычками, в частности, бросить курить.
Как считает Фаррахов, в этом случае необходим более тонкий, индивидуальный подход к пациенту, как это происходит, например, в Белоруссии.
"Там персональный подход в диспансеризации стал использоваться, когда становилось ясно, что не все могут раз и навсегда избавиться от вредной привычки. Такие люди получают рекомендации, как уйти от максимального вреда. Среди людей с заболеваниями сердца есть люди, которые категорически не хотели бы избавляться от этой привычки. Но они могли бы потреблять продукты, которые приносят минимальный вред. И мне кажется, это устроит общество", – пояснил Фаррахов.
При этом, по мнению парламентария, законодатели должны работать над тем, чтобы несовершеннолетние имели минимальный доступ к любым продуктам для курения.
Главный научный сотрудник НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова, директор Национального общества по изучению атеросклероза Игорь Сергиенко отметил, что на первые "тревожные звоночки" о развитии заболеваний сердца и сосудов человек, как правило, не обращает внимания, продолжая считать себя здоровым.
"Не всегда заболевание течет по классике, то есть появляются жалобы, которые усугубляются, а потом человек переносит инфаркт. Нет. Первым проявлением инфаркта миокарда в 50% случаев является сердечно-сосудистая смерть. То есть, человек думал, что он здоров. И вдруг, когда он умер, оказывается, что у него была серьезная ишемическая болезнь", – предупредил Сергиенко.
В числе основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний он назвал нарушения липидного обмена, артериальную гипертензию, ожирение и курение.
"Курение – это фактор риска, который повреждает внутреннюю поверхность артерии и ведет к образованию атеросклеротических бляшек. В отношении курения есть общее мнение, что оно абсолютно вредно", – пояснил Сергиенко.
Руководитель Центра атеросклероза и нарушений липидного обмена 1-го Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Екатерина Полякова рассказала о признаках метаболического синдрома, который предшествует проявлению сердечно-сосудистых заболеваний.
"Курение повышает риск развития каждого из компонентов метаболического синдрома на 25%. Мы всегда рекомендуем пациентам как с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так и с метаболическим синдромом отказаться от курения", – отметила Полякова.
Заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии факультета непрерывного медицинского образования РУДН имени П. Лумумбы Владимир Медведев подчеркнул, что значительную роль в формировании сердечно-сосудистых заболеваний играют стрессы, тревожные состояния, депрессии.
"Когда у человека возникает стресс, депрессия, очень часто используется неадаптивные стратегии, то есть человек начинает пользоваться сиюминутными анксиолитиками в виде алкоголя, курения, переедания, которые вроде бы снимают тревогу здесь и сейчас, но в долгосрочной перспективе оказывают больше вреда", – подчеркнул Медведев.