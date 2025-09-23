Кадыров встретился с главой ДНР
Кадыров провел встречу с Пушилиным в Грозном
© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 23 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным в Грозном, где обсуждались вопросы взаимодействия, направленные на всестороннее развитие ДНР.
"Во вторник с большим удовольствием встретился с дорогими братьями во главе с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. На встрече также присутствовали дорогие братья — председатель правительства ЧР Магомед Даудов и министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. В состав делегации вошли сенатор Совета Федерации РФ Александр Волошин, советник главы ДНР Яков Хачанян, бизнесмены Алексей Сидюков и Сергей Ефимцев, а также Мирослав Тертель. Мы подробно обсудили различные вопросы взаимодействия, направленные на всестороннее развитие Донецкой Народной Республики", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Отдельное внимание было уделено обмену опытом с Чечней, сообщил глава республики, это позволит эффективно применять проверенные практики в социально-экономической, культурной и гуманитарной сферах.
"В ходе беседы также наметили новые перспективные направления сотрудничества, которые будут способствовать укреплению связей и расширению совместных проектов", - добавил он.
