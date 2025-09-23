Рейтинг@Mail.ru
Кадыров встретился с главой ДНР - РИА Новости, 23.09.2025
21:01 23.09.2025
Кадыров встретился с главой ДНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным в Грозном, где обсуждались вопросы взаимодействия,... РИА Новости, 23.09.2025
донецкая народная республика
грозный
россия
рамзан кадыров
денис пушилин
совет федерации рф
ГРОЗНЫЙ, 23 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным в Грозном, где обсуждались вопросы взаимодействия, направленные на всестороннее развитие ДНР. "Во вторник с большим удовольствием встретился с дорогими братьями во главе с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. На встрече также присутствовали дорогие братья — председатель правительства ЧР Магомед Даудов и министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. В состав делегации вошли сенатор Совета Федерации РФ Александр Волошин, советник главы ДНР Яков Хачанян, бизнесмены Алексей Сидюков и Сергей Ефимцев, а также Мирослав Тертель. Мы подробно обсудили различные вопросы взаимодействия, направленные на всестороннее развитие Донецкой Народной Республики", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Отдельное внимание было уделено обмену опытом с Чечней, сообщил глава республики, это позволит эффективно применять проверенные практики в социально-экономической, культурной и гуманитарной сферах. "В ходе беседы также наметили новые перспективные направления сотрудничества, которые будут способствовать укреплению связей и расширению совместных проектов", - добавил он.
донецкая народная республика, грозный, россия, рамзан кадыров, денис пушилин, совет федерации рф
Донецкая Народная Республика, Грозный, Россия, Рамзан Кадыров, Денис Пушилин, Совет Федерации РФ
Кадыров встретился с главой ДНР

Кадыров провел встречу с Пушилиным в Грозном

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 23 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным в Грозном, где обсуждались вопросы взаимодействия, направленные на всестороннее развитие ДНР.
"Во вторник с большим удовольствием встретился с дорогими братьями во главе с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. На встрече также присутствовали дорогие братья — председатель правительства ЧР Магомед Даудов и министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. В состав делегации вошли сенатор Совета Федерации РФ Александр Волошин, советник главы ДНР Яков Хачанян, бизнесмены Алексей Сидюков и Сергей Ефимцев, а также Мирослав Тертель. Мы подробно обсудили различные вопросы взаимодействия, направленные на всестороннее развитие Донецкой Народной Республики", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Отдельное внимание было уделено обмену опытом с Чечней, сообщил глава республики, это позволит эффективно применять проверенные практики в социально-экономической, культурной и гуманитарной сферах.
"В ходе беседы также наметили новые перспективные направления сотрудничества, которые будут способствовать укреплению связей и расширению совместных проектов", - добавил он.
Кадыров объяснил слова об отношении к Путину
19 сентября, 07:48
 
Донецкая Народная РеспубликаГрозныйРоссияРамзан КадыровДенис ПушилинСовет Федерации РФ
 
 
Заголовок открываемого материала