Кадыров встретился с главой ДНР

Кадыров встретился с главой ДНР - РИА Новости, 23.09.2025

Кадыров встретился с главой ДНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным в Грозном, где обсуждались вопросы взаимодействия,... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T21:01:00+03:00

ГРОЗНЫЙ, 23 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным в Грозном, где обсуждались вопросы взаимодействия, направленные на всестороннее развитие ДНР. "Во вторник с большим удовольствием встретился с дорогими братьями во главе с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. На встрече также присутствовали дорогие братья — председатель правительства ЧР Магомед Даудов и министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. В состав делегации вошли сенатор Совета Федерации РФ Александр Волошин, советник главы ДНР Яков Хачанян, бизнесмены Алексей Сидюков и Сергей Ефимцев, а также Мирослав Тертель. Мы подробно обсудили различные вопросы взаимодействия, направленные на всестороннее развитие Донецкой Народной Республики", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Отдельное внимание было уделено обмену опытом с Чечней, сообщил глава республики, это позволит эффективно применять проверенные практики в социально-экономической, культурной и гуманитарной сферах. "В ходе беседы также наметили новые перспективные направления сотрудничества, которые будут способствовать укреплению связей и расширению совместных проектов", - добавил он.

2025

Новости

