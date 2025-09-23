https://ria.ru/20250923/jatskin-2043846448.html

Яцкин может сохранить пост в Совфеде, сообщил Тимченко

Яцкин может сохранить пост в Совфеде, сообщил Тимченко - РИА Новости, 23.09.2025

Яцкин может сохранить пост в Совфеде, сообщил Тимченко

Первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин после региональных выборов может сохранить свой пост, его кандидатура была предложена на Совете палаты, сообщил РИА... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T20:14:00+03:00

2025-09-23T20:14:00+03:00

2025-09-23T20:14:00+03:00

политика

вячеслав тимченко

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587389344_0:0:2945:1656_1920x0_80_0_0_3cdfcf3e96a16e330ea117df8a0235c3.jpg

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин после региональных выборов может сохранить свой пост, его кандидатура была предложена на Совете палаты, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко. Вопрос о первом зампреде главы Совфеда палата рассмотрит на заседании в среду. Яцкин продолжит представлять Ростовскую область в Совете Федерации, приказ об этом подписал губернатор региона Юрий Слюсарь, сообщила пресс-служба регионального правительства. Политик представляет регион в Совфеде с 21 сентября 2020 года. Также пост главы бюджетного комитета Совета Федерации после выборов может сохранить представитель Калужской области Анатолий Артамонов, сказал Тимченко. Этот вопрос Совфед также рассмотрит в среду. Губернатор Калужской области Владислав Шапша снова делегировал в Совфед Артамонова, говорится в подписанном губернатором постановлении.

https://ria.ru/20250922/kosachev-2043576848.html

https://ria.ru/20250922/sovfed-2043523387.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, вячеслав тимченко, совет федерации рф