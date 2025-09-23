Рейтинг@Mail.ru
Яцкин может сохранить пост в Совфеде, сообщил Тимченко - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:14 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/jatskin-2043846448.html
Яцкин может сохранить пост в Совфеде, сообщил Тимченко
Яцкин может сохранить пост в Совфеде, сообщил Тимченко - РИА Новости, 23.09.2025
Яцкин может сохранить пост в Совфеде, сообщил Тимченко
Первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин после региональных выборов может сохранить свой пост, его кандидатура была предложена на Совете палаты, сообщил РИА... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T20:14:00+03:00
2025-09-23T20:14:00+03:00
политика
вячеслав тимченко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587389344_0:0:2945:1656_1920x0_80_0_0_3cdfcf3e96a16e330ea117df8a0235c3.jpg
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин после региональных выборов может сохранить свой пост, его кандидатура была предложена на Совете палаты, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко. Вопрос о первом зампреде главы Совфеда палата рассмотрит на заседании в среду. Яцкин продолжит представлять Ростовскую область в Совете Федерации, приказ об этом подписал губернатор региона Юрий Слюсарь, сообщила пресс-служба регионального правительства. Политик представляет регион в Совфеде с 21 сентября 2020 года. Также пост главы бюджетного комитета Совета Федерации после выборов может сохранить представитель Калужской области Анатолий Артамонов, сказал Тимченко. Этот вопрос Совфед также рассмотрит в среду. Губернатор Калужской области Владислав Шапша снова делегировал в Совфед Артамонова, говорится в подписанном губернатором постановлении.
https://ria.ru/20250922/kosachev-2043576848.html
https://ria.ru/20250922/sovfed-2043523387.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587389344_33:0:2762:2047_1920x0_80_0_0_eea7f2386c86e033db686162d7a66e73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, вячеслав тимченко, совет федерации рф
Политика, Вячеслав Тимченко, Совет Федерации РФ
Яцкин может сохранить пост в Совфеде, сообщил Тимченко

Тимченко: Яцкин после выборов может сохранить пост первого вице-спикера Совфеда

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкАндрей Яцкин
Андрей Яцкин - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Андрей Яцкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин после региональных выборов может сохранить свой пост, его кандидатура была предложена на Совете палаты, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.
Вопрос о первом зампреде главы Совфеда палата рассмотрит на заседании в среду.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В Совфеде высказались об инициативе Путина по ДСНВ
Вчера, 17:23
Яцкин продолжит представлять Ростовскую область в Совете Федерации, приказ об этом подписал губернатор региона Юрий Слюсарь, сообщила пресс-служба регионального правительства. Политик представляет регион в Совфеде с 21 сентября 2020 года.
Также пост главы бюджетного комитета Совета Федерации после выборов может сохранить представитель Калужской области Анатолий Артамонов, сказал Тимченко.
Этот вопрос Совфед также рассмотрит в среду.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша снова делегировал в Совфед Артамонова, говорится в подписанном губернатором постановлении.
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Совфед поддержал денонсацию Европейской конвенции по предупреждению пыток
Вчера, 14:22
 
ПолитикаВячеслав ТимченкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала