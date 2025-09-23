https://ria.ru/20250923/jatskin-2043846448.html
Яцкин может сохранить пост в Совфеде, сообщил Тимченко
Яцкин может сохранить пост в Совфеде, сообщил Тимченко - РИА Новости, 23.09.2025
Яцкин может сохранить пост в Совфеде, сообщил Тимченко
Первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин после региональных выборов может сохранить свой пост, его кандидатура была предложена на Совете палаты, сообщил РИА... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T20:14:00+03:00
2025-09-23T20:14:00+03:00
2025-09-23T20:14:00+03:00
политика
вячеслав тимченко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587389344_0:0:2945:1656_1920x0_80_0_0_3cdfcf3e96a16e330ea117df8a0235c3.jpg
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин после региональных выборов может сохранить свой пост, его кандидатура была предложена на Совете палаты, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко. Вопрос о первом зампреде главы Совфеда палата рассмотрит на заседании в среду. Яцкин продолжит представлять Ростовскую область в Совете Федерации, приказ об этом подписал губернатор региона Юрий Слюсарь, сообщила пресс-служба регионального правительства. Политик представляет регион в Совфеде с 21 сентября 2020 года. Также пост главы бюджетного комитета Совета Федерации после выборов может сохранить представитель Калужской области Анатолий Артамонов, сказал Тимченко. Этот вопрос Совфед также рассмотрит в среду. Губернатор Калужской области Владислав Шапша снова делегировал в Совфед Артамонова, говорится в подписанном губернатором постановлении.
https://ria.ru/20250922/kosachev-2043576848.html
https://ria.ru/20250922/sovfed-2043523387.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587389344_33:0:2762:2047_1920x0_80_0_0_eea7f2386c86e033db686162d7a66e73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вячеслав тимченко, совет федерации рф
Политика, Вячеслав Тимченко, Совет Федерации РФ
Яцкин может сохранить пост в Совфеде, сообщил Тимченко
Тимченко: Яцкин после выборов может сохранить пост первого вице-спикера Совфеда