В Ивановской области задержали лидера экстремистской организации
19:53 23.09.2025
В Ивановской области задержали лидера экстремистской организации
В Ивановской области задержали лидера экстремистской организации - РИА Новости, 23.09.2025
В Ивановской области задержали лидера экстремистской организации
В Ивановской области задержали еще одного лидера и двух участников экстремистской организации, всего по делу арестованы 11 человек, сообщается на сайте МВД... РИА Новости, 23.09.2025
происшествия
россия
ивановская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
РЯЗАНЬ, 23 сен - РИА Новости. В Ивановской области задержали еще одного лидера и двух участников экстремистской организации, всего по делу арестованы 11 человек, сообщается на сайте МВД Медиа. В апреле СУСК по Ивановской области сообщало о задержании восьми человек по подозрению в организации и участии в деятельности экстремистской организации. УМВД по региону уточняло, что местные жители с криминальными кличками "Паштет" и "Цукер" организовали деятельность запрещенного судебным решением международного экстремистского общественного движения АУЕ*. Они, в частности, координировали деятельность, организовывали и контролировали распределение денег и имущества, поступавших в неформальную "воровскую казну". "В рамках расследования уголовных дел об организации преступного сообщества, а также возбуждения ненависти либо вражды, сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Ивановской области во взаимодействии с сотрудниками ГУУР МВД России при силовой поддержке бойцов Росгвардии в рамках оперативно-розыскных мероприятий задержали ещё двух членов экстремистской организации и одного лидера с криминальной кличкой "Исма", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время все 11 приспешников преступного сообщества находятся под стражей. Как отмечается на сайте УМВД по Ивановской области, жители региона с криминальными кличками "Паштет", "Цукер" и "Исма" сплотили вокруг себя лиц, разделяющих с ними правила и традиции криминальной субкультуры, создали из них сообщество, состоящее из структурных подразделений, ответственных за отдельные направления преступной деятельности. Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство*, АУЕ*, А.У.Е.*)". С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.* Запрещенная в России экстремистская организация
россия
ивановская область
происшествия, россия, ивановская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Ивановская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Ивановской области задержали лидера экстремистской организации

В Ивановской области задержали лидера и двух членов экстремистской организации

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 23 сен - РИА Новости. В Ивановской области задержали еще одного лидера и двух участников экстремистской организации, всего по делу арестованы 11 человек, сообщается на сайте МВД Медиа.
В апреле СУСК по Ивановской области сообщало о задержании восьми человек по подозрению в организации и участии в деятельности экстремистской организации. УМВД по региону уточняло, что местные жители с криминальными кличками "Паштет" и "Цукер" организовали деятельность запрещенного судебным решением международного экстремистского общественного движения АУЕ*. Они, в частности, координировали деятельность, организовывали и контролировали распределение денег и имущества, поступавших в неформальную "воровскую казну".
"В рамках расследования уголовных дел об организации преступного сообщества, а также возбуждения ненависти либо вражды, сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Ивановской области во взаимодействии с сотрудниками ГУУР МВД России при силовой поддержке бойцов Росгвардии в рамках оперативно-розыскных мероприятий задержали ещё двух членов экстремистской организации и одного лидера с криминальной кличкой "Исма", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время все 11 приспешников преступного сообщества находятся под стражей.
Как отмечается на сайте УМВД по Ивановской области, жители региона с криминальными кличками "Паштет", "Цукер" и "Исма" сплотили вокруг себя лиц, разделяющих с ними правила и традиции криминальной субкультуры, создали из них сообщество, состоящее из структурных подразделений, ответственных за отдельные направления преступной деятельности.
Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство*, АУЕ*, А.У.Е.*)". С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Происшествия
Россия
Ивановская область
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
