В Ивановской области задержали лидера экстремистской организации
В Ивановской области задержали лидера и двух членов экстремистской организации
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 23 сен - РИА Новости. В Ивановской области задержали еще одного лидера и двух участников экстремистской организации, всего по делу арестованы 11 человек, сообщается на сайте МВД Медиа.
В апреле СУСК по Ивановской области сообщало о задержании восьми человек по подозрению в организации и участии в деятельности экстремистской организации. УМВД по региону уточняло, что местные жители с криминальными кличками "Паштет" и "Цукер" организовали деятельность запрещенного судебным решением международного экстремистского общественного движения АУЕ*. Они, в частности, координировали деятельность, организовывали и контролировали распределение денег и имущества, поступавших в неформальную "воровскую казну".
"В рамках расследования уголовных дел об организации преступного сообщества, а также возбуждения ненависти либо вражды, сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Ивановской области во взаимодействии с сотрудниками ГУУР МВД России при силовой поддержке бойцов Росгвардии в рамках оперативно-розыскных мероприятий задержали ещё двух членов экстремистской организации и одного лидера с криминальной кличкой "Исма", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время все 11 приспешников преступного сообщества находятся под стражей.
Как отмечается на сайте УМВД по Ивановской области, жители региона с криминальными кличками "Паштет", "Цукер" и "Исма" сплотили вокруг себя лиц, разделяющих с ними правила и традиции криминальной субкультуры, создали из них сообщество, состоящее из структурных подразделений, ответственных за отдельные направления преступной деятельности.
Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство*, АУЕ*, А.У.Е.*)". С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.
* Запрещенная в России экстремистская организация