Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Италии призвал работать для достижения сделки по Украине - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:53 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/italiya-2043850853.html
Глава МИД Италии призвал работать для достижения сделки по Украине
Глава МИД Италии призвал работать для достижения сделки по Украине - РИА Новости, 23.09.2025
Глава МИД Италии призвал работать для достижения сделки по Украине
Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил РИА Новости, что для достижения сделки по Украине "нужно работать". РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T20:53:00+03:00
2025-09-23T20:53:00+03:00
в мире
украина
антонио таяни
мид италии
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985243692_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_5ab807befb4270516c544093179fdae9.jpg
ООН, 23 сен – РИА Новости. Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил РИА Новости, что для достижения сделки по Украине "нужно работать". "Мы должны работать ради мира. Наша цель - достичь его. Нет ничего невозможного, если ты этого хочешь", - сказал Таяни на полях ГА ООН.
https://ria.ru/20250916/tramp-2042270053.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985243692_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0cd86f29f5c22bcc990006b5a99a5228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, антонио таяни, мид италии, оон
В мире, Украина, Антонио Таяни, МИД Италии, ООН
Глава МИД Италии призвал работать для достижения сделки по Украине

Глава МИД Италии Таяни: для достижения сделки по Украине нужно работать

© AP Photo / Andrew MedichiniАнтонио Таяни
Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Антонио Таяни. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 23 сен – РИА Новости. Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил РИА Новости, что для достижения сделки по Украине "нужно работать".
"Мы должны работать ради мира. Наша цель - достичь его. Нет ничего невозможного, если ты этого хочешь", - сказал Таяни на полях ГА ООН.
Трамп: Зеленскому придется заключить сделку по Украине - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Зеленскому придется заключить сделку по Украине, заявил Трамп
16 сентября, 16:55
 
В миреУкраинаАнтонио ТаяниМИД ИталииООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала