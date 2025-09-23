https://ria.ru/20250923/italiya-2043850853.html
Глава МИД Италии призвал работать для достижения сделки по Украине
Глава МИД Италии призвал работать для достижения сделки по Украине - РИА Новости, 23.09.2025
Глава МИД Италии призвал работать для достижения сделки по Украине
Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил РИА Новости, что для достижения сделки по Украине "нужно работать". РИА Новости, 23.09.2025
ООН, 23 сен – РИА Новости. Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил РИА Новости, что для достижения сделки по Украине "нужно работать". "Мы должны работать ради мира. Наша цель - достичь его. Нет ничего невозможного, если ты этого хочешь", - сказал Таяни на полях ГА ООН.
