В Испании полиция освободила пять женщин из сексуального рабства

В Испании полиция освободила пять женщин из сексуального рабства

Мадрид, 23 сен – РИА Новости. Полиция Испании освободила пять женщин, которых сексуально эксплуатировала преступная сеть, занимавшаяся торговлей людьми и сбытом наркотиков, говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства. "Национальная полиция Испании освободила пять женщин, которых сексуально эксплуатировала международная преступная организация, предположительно, занимавшаяся торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации… а также преступлениями против общественного здоровья в форме наркоторговли и распространения медикаментов в провинциях Толедо и Мадрид", - говорится в сообщении. Согласно ведомству, операция завершилась задержанием восьми человек. Полиция провела четыре обыска, один из них в притоне, который был закрыт, а также изъяла два килограмма кокаина. Отмечается, что преступная группа состояла из граждан Латинской Америки и Испании. Женщин из Колумбии и Венесуэлы завлекали ложными обещаниями работы, перевозили в Испанию и лишали документов, после чего заставляли оказывать сексуальные услуги. Кроме эксплуатации женщин, сеть занималась торговлей наркотиками. Так, в помещениях, где содержались пострадавшие, клиентам предлагали кокаин. В ходе обысков полиция обнаружила лабораторию по переработке и фасовке наркотика.

