Тегеран не нуждается в ядерном оружии, заявил лидер Ирана

ТЕГЕРАН, 23 сен - РИА Новости. Тегеран не нуждается в ядерном оружии, не видит необходимости в его использовании, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. "У нас нет необходимости в таком оружии, мы решили отказаться от него", - сказал он. По его словам, Тегеран не поддастся давлению со стороны в вопросе права на обогащение урана.

