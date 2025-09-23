Рейтинг@Mail.ru
20:01 23.09.2025
в мире
тегеран (город)
иран
али хаменеи
ТЕГЕРАН, 23 сен - РИА Новости. Тегеран не нуждается в ядерном оружии, не видит необходимости в его использовании, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. "У нас нет необходимости в таком оружии, мы решили отказаться от него", - сказал он. По его словам, Тегеран не поддастся давлению со стороны в вопросе права на обогащение урана.
тегеран (город)
иран
в мире, тегеран (город), иран, али хаменеи
В мире, Тегеран (город), Иран, Али Хаменеи
Тегеран не нуждается в ядерном оружии, заявил лидер Ирана

Али Хаменеи: Иран не нуждается в ядерном оружии

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderАли Хаменеи
Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Али Хаменеи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 23 сен - РИА Новости. Тегеран не нуждается в ядерном оружии, не видит необходимости в его использовании, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
"У нас нет необходимости в таком оружии, мы решили отказаться от него", - сказал он.
По его словам, Тегеран не поддастся давлению со стороны в вопросе права на обогащение урана.
В миреТегеран (город)ИранАли Хаменеи
 
 
