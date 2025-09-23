https://ria.ru/20250923/iran-2043844888.html
Тегеран не нуждается в ядерном оружии, заявил лидер Ирана
ТЕГЕРАН, 23 сен - РИА Новости. Тегеран не нуждается в ядерном оружии, не видит необходимости в его использовании, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. "У нас нет необходимости в таком оружии, мы решили отказаться от него", - сказал он. По его словам, Тегеран не поддастся давлению со стороны в вопросе права на обогащение урана.
