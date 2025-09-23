https://ria.ru/20250923/indonezija-2043842061.html
Индонезия готова отправить 20 тысяч миротворцев в Газу и на Украину
2025-09-23T19:53:00+03:00
в мире
индонезия
украина
ливия
прабово субианто
оон
генеральная ассамблея оон
ДЖАКАРТА, 23 сен — РИА Новости. Индонезия готова послать 20 тысяч миротворцев и даже больше в Газу, на Украину, в Ливию или Судан с соглашения ООН, заявил президент Индонезии Прабово Субианто с трибуны ГА ООН. "Если и когда такое решение примет Совбез ООН и Генассамблея, Индонезия готова послать 20 тысяч и даже больше наших сыновей и дочерей ради достижения мира - в Газе, или где-либо еще - на Украине, в Судане, в Ливии - где угодно, где нужно установить мир", - отметил политик в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.
