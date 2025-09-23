Рейтинг@Mail.ru
Индонезия готова отправить 20 тысяч миротворцев в Газу и на Украину - РИА Новости, 23.09.2025
19:53 23.09.2025
Индонезия готова отправить 20 тысяч миротворцев в Газу и на Украину
в мире
индонезия
украина
ливия
прабово субианто
оон
генеральная ассамблея оон
ДЖАКАРТА, 23 сен — РИА Новости. Индонезия готова послать 20 тысяч миротворцев и даже больше в Газу, на Украину, в Ливию или Судан с соглашения ООН, заявил президент Индонезии Прабово Субианто с трибуны ГА ООН. "Если и когда такое решение примет Совбез ООН и Генассамблея, Индонезия готова послать 20 тысяч и даже больше наших сыновей и дочерей ради достижения мира - в Газе, или где-либо еще - на Украине, в Судане, в Ливии - где угодно, где нужно установить мир", - отметил политик в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.
в мире, индонезия, украина, ливия, прабово субианто, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Индонезия, Украина, Ливия, Прабово Субианто, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
© AP Photo / Kimimasa MayamaПрабово Субианто
© AP Photo / Kimimasa Mayama
Прабово Субианто. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 23 сен — РИА Новости. Индонезия готова послать 20 тысяч миротворцев и даже больше в Газу, на Украину, в Ливию или Судан с соглашения ООН, заявил президент Индонезии Прабово Субианто с трибуны ГА ООН.
"Если и когда такое решение примет Совбез ООН и Генассамблея, Индонезия готова послать 20 тысяч и даже больше наших сыновей и дочерей ради достижения мира - в Газе, или где-либо еще - на Украине, в Судане, в Ливии - где угодно, где нужно установить мир", - отметил политик в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.
Экс-глава разведки Индонезии рассказал о провале плана Запада в Непале
В миреИндонезияУкраинаЛивияПрабово СубиантоООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
