Рейтинг@Mail.ru
Гусаров рассказал о сложностях исполнения художественного свиста - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:49 23.09.2025 (обновлено: 21:56 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/gusarov-2043856214.html
Гусаров рассказал о сложностях исполнения художественного свиста
Гусаров рассказал о сложностях исполнения художественного свиста - РИА Новости, 23.09.2025
Гусаров рассказал о сложностях исполнения художественного свиста
Основатель и худрук коллектива Imperialis Orchestra Тарас Гусаров рассказал о сложностях исполнения художественного свиста. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T21:49:00+03:00
2025-09-23T21:56:00+03:00
геленджик
черное море
дмитрий киселев
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940837154_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_19071ee9a4d722a4f11464ddeffdbd48.jpg
ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Основатель и худрук коллектива Imperialis Orchestra Тарас Гусаров рассказал о сложностях исполнения художественного свиста. Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит на берегу Черного моря в курортном городе Геленджик во вторник. "Свистеть на улице гораздо сложнее, чем в помещении - так же, как и играть. Сопротивление ветра, конечно, всегда определенным образом играет против художественного свиста, но мы уже научились с этим справляться, поскольку не первый раз Imperialis Orchestra на этом фестивале", - рассказал он журналистам. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
https://ria.ru/20250923/gelendzhik-2043838674.html
геленджик
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940837154_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_aabcbe741dd306fd90b9ab2ac09ba425.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
геленджик, черное море, дмитрий киселев
Геленджик, Черное море, Дмитрий Киселев, Культура
Гусаров рассказал о сложностях исполнения художественного свиста

Тарас Гусаров рассказал о сложностях исполнения художественного свиста

© Фото : предоставлено Тарасом Гусаровым / Катя ШалгинскаяImperialis Orchestra
Imperialis Orchestra - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Фото : предоставлено Тарасом Гусаровым / Катя Шалгинская
Imperialis Orchestra. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Основатель и худрук коллектива Imperialis Orchestra Тарас Гусаров рассказал о сложностях исполнения художественного свиста.
Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит на берегу Черного моря в курортном городе Геленджик во вторник.
"Свистеть на улице гораздо сложнее, чем в помещении - так же, как и играть. Сопротивление ветра, конечно, всегда определенным образом играет против художественного свиста, но мы уже научились с этим справляться, поскольку не первый раз Imperialis Orchestra на этом фестивале", - рассказал он журналистам.
Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
Международный джазовый фестиваль Геленджик — Молодое на берегу Черного моря - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Геленджике стартовал международный джазовый фестиваль
Вчера, 19:43
 
КультураГеленджикЧерное мореДмитрий Киселев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала