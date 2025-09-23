https://ria.ru/20250923/gusarov-2043856214.html

Гусаров рассказал о сложностях исполнения художественного свиста

ГЕЛЕНДЖИК, 23 сен - РИА Новости. Основатель и худрук коллектива Imperialis Orchestra Тарас Гусаров рассказал о сложностях исполнения художественного свиста. Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" проходит на берегу Черного моря в курортном городе Геленджик во вторник. "Свистеть на улице гораздо сложнее, чем в помещении - так же, как и играть. Сопротивление ветра, конечно, всегда определенным образом играет против художественного свиста, но мы уже научились с этим справляться, поскольку не первый раз Imperialis Orchestra на этом фестивале", - рассказал он журналистам. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.

