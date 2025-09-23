Рейтинг@Mail.ru
В ГД прокомментировали реакцию Киева на визит африканских послов в Крым
07:33 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/gosduma-2043659924.html
В ГД прокомментировали реакцию Киева на визит африканских послов в Крым
В ГД прокомментировали реакцию Киева на визит африканских послов в Крым - РИА Новости, 23.09.2025
В ГД прокомментировали реакцию Киева на визит африканских послов в Крым
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в интервью РИА Новости назвал абсурдом и истерикой реакцию Киева на визит... РИА Новости, 23.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в интервью РИА Новости назвал абсурдом и истерикой реакцию Киева на визит африканских послов в Крым. Ранее МИД Украины осудил визит послов трех африканских стран в Крым, назвав его незаконным, а действия дипломатов - нарушающими международное право, суверенитет и территориальную целостность Украины. "Реакция Киева на визит африканских послов абсурдна и истерична. Для них важно дружить с Россией, а Крым - это часть России, поэтому они сюда и приехали, нравится Украине это или нет", - сказал РИА Новости Белик. По его словам, как бы МИД Украины не отрицал изменение формата мирового порядка, никто из уважающих себя стран не будет спрашивать разрешения у киевских властей для визита на территорию России в Крым. "МИД Украины пора прекратить себя считать центром мира", - подчеркнул депутат. Визит делегации послов Буркина-Фасо, Мали и Республики Нигер состоялся с 18 по 20 сентября. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В ГД прокомментировали реакцию Киева на визит африканских послов в Крым

Депутат Белик назвал истерикой реакцию Киева на визит африканских послов в Крым

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в интервью РИА Новости назвал абсурдом и истерикой реакцию Киева на визит африканских послов в Крым.
Ранее МИД Украины осудил визит послов трех африканских стран в Крым, назвав его незаконным, а действия дипломатов - нарушающими международное право, суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Реакция Киева на визит африканских послов абсурдна и истерична. Для них важно дружить с Россией, а Крым - это часть России, поэтому они сюда и приехали, нравится Украине это или нет", - сказал РИА Новости Белик.
По его словам, как бы МИД Украины не отрицал изменение формата мирового порядка, никто из уважающих себя стран не будет спрашивать разрешения у киевских властей для визита на территорию России в Крым.
"МИД Украины пора прекратить себя считать центром мира", - подчеркнул депутат.
Визит делегации послов Буркина-Фасо, Мали и Республики Нигер состоялся с 18 по 20 сентября.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Республика КрымУкраинаРоссияДмитрий БеликВладимир Путин — президент РоссииГосдума РФООН
 
 
