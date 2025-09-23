Более 20 стран предложили помощь в лечении пациентов из сектора Газа
Страны Запада призвали Израиль возобновить медобслуживание в Газе
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более двух десятков стран Запада в совместном заявлении призвали Израиль вновь открыть медицинский коридор между палестинскими территориями и предложили направить финансовую помощь и медиков или оборудование для лечения пациентов из сектора Газа на Западном берегу.
"Мы, нижеподписавшиеся, готовы предоставить поддержку, например, в форме, финансовых взносов медицинского персонала или оборудования, необходимого для лечения пациентов из Газы на оккупированном Западном берегу, в том числе в Восточном Иерусалиме. Мы настоятельно призываем Израиль восстановить медицинский коридор на оккупированный Западный берег, в том числе в Восточный Иерусалим, чтобы медицинские эвакуации из Газы возобновились", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Канады.
Также страны призвали Израиль снять ограничения на поставки медикаментов и медоборудования в Газу в соответствии с обязательствами еврейского государства по международному праву.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, с 7 октября 2023 года из-за действий израильских военных погибли свыше 65 тысяч палестинцев, более 165 тысяч получили ранения.
Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне".