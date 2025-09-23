https://ria.ru/20250923/gaza-2043824765.html

Более 20 стран предложили помощь в лечении пациентов из сектора Газа

Более 20 стран предложили помощь в лечении пациентов из сектора Газа - РИА Новости, 23.09.2025

Более 20 стран предложили помощь в лечении пациентов из сектора Газа

Более двух десятков стран Запада в совместном заявлении призвали Израиль вновь открыть медицинский коридор между палестинскими территориями и предложили... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T18:35:00+03:00

2025-09-23T18:35:00+03:00

2025-09-23T19:00:00+03:00

в мире

израиль

канада

восточный иерусалим

исраэль кац

хамас

обострение палестино-израильского конфликта

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043480303_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53da555481d5db88c65ef083c76d38dd.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более двух десятков стран Запада в совместном заявлении призвали Израиль вновь открыть медицинский коридор между палестинскими территориями и предложили направить финансовую помощь и медиков или оборудование для лечения пациентов из сектора Газа на Западном берегу.Заявление подписали министры иностранных дел Австрии, Бельгии, Канады, Хорватии, Кипра, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Ирландии, Италии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Словакии, Словении, Швеции и Швейцарии."Мы, нижеподписавшиеся, готовы предоставить поддержку, например, в форме, финансовых взносов медицинского персонала или оборудования, необходимого для лечения пациентов из Газы на оккупированном Западном берегу, в том числе в Восточном Иерусалиме. Мы настоятельно призываем Израиль восстановить медицинский коридор на оккупированный Западный берег, в том числе в Восточный Иерусалим, чтобы медицинские эвакуации из Газы возобновились", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Канады.Также страны призвали Израиль снять ограничения на поставки медикаментов и медоборудования в Газу в соответствии с обязательствами еврейского государства по международному праву.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, с 7 октября 2023 года из-за действий израильских военных погибли свыше 65 тысяч палестинцев, более 165 тысяч получили ранения.Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне".

https://ria.ru/20250923/tramp-2043802372.html

израиль

канада

восточный иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, канада, восточный иерусалим, исраэль кац, хамас, обострение палестино-израильского конфликта