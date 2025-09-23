Рейтинг@Mail.ru
18:15 23.09.2025
грязи
москва
мосэнергосбыт
россия
максим галкин*
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Максим Галкин* погасил задолженность за электроэнергию, в июне долг составлял более 432 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в энергетической компании "Мосэнергосбыт". Ранее в Черемушкинском суде Москвы сообщили РИА Новости, что иск АО "Мосэнергосбыт" к Галкину* о неуплате более полумиллиона рублей за электричество находится в производстве. Там уточнили, что иск связан с домом в поселке Грязи. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 25 сентября. "По адресу деревне Грязи была сформирована задолженность на основании контрольных показаний прибора учёта, снятых в апреле 2025 года. В июне долг составил уже более 432 тысяч рублей. В августе Мосэнергосбыт приступил к реализации мер по взысканию данной задолженности: в суд был направлен иск, а также было направлено извещение о введении ограничения потребления электрической энергии. Принятые меры привели к погашению долга 15 сентября. Он оплачен в полном объёме", - сообщили в компании. В компании также рассказали, что количество должников за электроэнергию по объёму задолженности свыше 300 тысяч рублей – 878 абонентов. "По состоянию на 1 сентября 2025 года за период с 01.01.2025 по 31.08.2025 подано более 26,5 тысяч исков на сумму более 3,4 миллиарда рублей. Количество исков по топ-должникам по объёму задолженности свыше 300 тысяч рублей – 323 иска на сумму более 197 миллионов рублей", - добавили в "Мосэнергосбыте".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
грязи
москва
россия
грязи, москва, мосэнергосбыт, россия, максим галкин*
Грязи, Москва, Мосэнергосбыт, Россия, Максим Галкин*
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Максим Галкин* погасил задолженность за электроэнергию, в июне долг составлял более 432 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в энергетической компании "Мосэнергосбыт".
Ранее в Черемушкинском суде Москвы сообщили РИА Новости, что иск АО "Мосэнергосбыт" к Галкину* о неуплате более полумиллиона рублей за электричество находится в производстве. Там уточнили, что иск связан с домом в поселке Грязи. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 25 сентября.
"По адресу деревне Грязи была сформирована задолженность на основании контрольных показаний прибора учёта, снятых в апреле 2025 года. В июне долг составил уже более 432 тысяч рублей. В августе Мосэнергосбыт приступил к реализации мер по взысканию данной задолженности: в суд был направлен иск, а также было направлено извещение о введении ограничения потребления электрической энергии. Принятые меры привели к погашению долга 15 сентября. Он оплачен в полном объёме", - сообщили в компании.
В компании также рассказали, что количество должников за электроэнергию по объёму задолженности свыше 300 тысяч рублей – 878 абонентов. "По состоянию на 1 сентября 2025 года за период с 01.01.2025 по 31.08.2025 подано более 26,5 тысяч исков на сумму более 3,4 миллиарда рублей. Количество исков по топ-должникам по объёму задолженности свыше 300 тысяч рублей – 323 иска на сумму более 197 миллионов рублей", - добавили в "Мосэнергосбыте".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
ГрязиМоскваМосэнергосбытРоссияМаксим Галкин*
 
 
