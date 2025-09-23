https://ria.ru/20250923/galkin-2043819142.html
Галкин* погасил задолженность за электроэнергию
Галкин* погасил задолженность за электроэнергию - РИА Новости, 23.09.2025
Галкин* погасил задолженность за электроэнергию
Максим Галкин* погасил задолженность за электроэнергию, в июне долг составлял более 432 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в энергетической компании... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T18:15:00+03:00
2025-09-23T18:15:00+03:00
2025-09-23T18:15:00+03:00
грязи
москва
мосэнергосбыт
россия
максим галкин*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757704945_471:0:3057:1455_1920x0_80_0_0_c1be326b2def02e92029f78c9b308628.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Максим Галкин* погасил задолженность за электроэнергию, в июне долг составлял более 432 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в энергетической компании "Мосэнергосбыт". Ранее в Черемушкинском суде Москвы сообщили РИА Новости, что иск АО "Мосэнергосбыт" к Галкину* о неуплате более полумиллиона рублей за электричество находится в производстве. Там уточнили, что иск связан с домом в поселке Грязи. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 25 сентября. "По адресу деревне Грязи была сформирована задолженность на основании контрольных показаний прибора учёта, снятых в апреле 2025 года. В июне долг составил уже более 432 тысяч рублей. В августе Мосэнергосбыт приступил к реализации мер по взысканию данной задолженности: в суд был направлен иск, а также было направлено извещение о введении ограничения потребления электрической энергии. Принятые меры привели к погашению долга 15 сентября. Он оплачен в полном объёме", - сообщили в компании. В компании также рассказали, что количество должников за электроэнергию по объёму задолженности свыше 300 тысяч рублей – 878 абонентов. "По состоянию на 1 сентября 2025 года за период с 01.01.2025 по 31.08.2025 подано более 26,5 тысяч исков на сумму более 3,4 миллиарда рублей. Количество исков по топ-должникам по объёму задолженности свыше 300 тысяч рублей – 323 иска на сумму более 197 миллионов рублей", - добавили в "Мосэнергосбыте".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20250822/milliardy-2036799714.html
https://ria.ru/20250503/dolg-2014736510.html
грязи
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757704945_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_2738f09c65d212fcb24e2f64b99e0cf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грязи, москва, мосэнергосбыт, россия, максим галкин*
Грязи, Москва, Мосэнергосбыт, Россия, Максим Галкин*
Галкин* погасил задолженность за электроэнергию
Галкин погасил задолженность за электроэнергию в Московской области
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Максим Галкин* погасил задолженность за электроэнергию, в июне долг составлял более 432 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в энергетической компании "Мосэнергосбыт".
Ранее в Черемушкинском суде Москвы
сообщили РИА Новости, что иск АО "Мосэнергосбыт
" к Галкину* о неуплате более полумиллиона рублей за электричество находится в производстве. Там уточнили, что иск связан с домом в поселке Грязи
. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 25 сентября.
"По адресу деревне Грязи была сформирована задолженность на основании контрольных показаний прибора учёта, снятых в апреле 2025 года. В июне долг составил уже более 432 тысяч рублей. В августе Мосэнергосбыт приступил к реализации мер по взысканию данной задолженности: в суд был направлен иск, а также было направлено извещение о введении ограничения потребления электрической энергии. Принятые меры привели к погашению долга 15 сентября. Он оплачен в полном объёме", - сообщили в компании.
В компании также рассказали, что количество должников за электроэнергию по объёму задолженности свыше 300 тысяч рублей – 878 абонентов. "По состоянию на 1 сентября 2025 года за период с 01.01.2025 по 31.08.2025 подано более 26,5 тысяч исков на сумму более 3,4 миллиарда рублей. Количество исков по топ-должникам по объёму задолженности свыше 300 тысяч рублей – 323 иска на сумму более 197 миллионов рублей", - добавили в "Мосэнергосбыте".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента