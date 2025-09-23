Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Эстония готова разместить истребители, способные нести ядерное оружие
11:26 23.09.2025
СМИ: Эстония готова разместить истребители, способные нести ядерное оружие
2025-09-23T11:26:00+03:00
2025-09-23T11:26:00+03:00
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Эстония готова разместить у себя британские истребители F-35A, способные нести ядерное оружие, сообщает газета Telegraph со ссылкой на министра обороны страны Ханно Певкура, который дал ей комментарий. "Эстония готова принять британские истребители, способные нести ядерные бомбы", - говорится в сообщении. Газета подчеркивает, что поскольку США производят истребители F-35A и контролируют запасы ядерных бомб B61, которые эти самолеты могут нести, для ядерного удара было бы необходимо согласие Вашингтона. Вместе с тем источник в британской армии заявил газете об отсутствии необходимости в размещении стратегических вооружений в Эстонии. По его словам, отправка истребителей F-35A в Эстонию сыграла бы роль не сдерживающего, а провоцирующего фактора. Помимо этого, источник подчеркнул, что истребители оказались бы в уязвимом положении в случае, если бы РФ решила бы нанести удар. Эстония ранее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Keifer BowesПара истребителей F-35A Lightning II
Пара истребителей F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Keifer Bowes
Пара истребителей F-35A Lightning II. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Эстония готова разместить у себя британские истребители F-35A, способные нести ядерное оружие, сообщает газета Telegraph со ссылкой на министра обороны страны Ханно Певкура, который дал ей комментарий.
"Эстония готова принять британские истребители, способные нести ядерные бомбы", - говорится в сообщении.
Табло с информацией об отмененных рейсах в аэропорту Копенгагена. 23 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Дании назвали инцидент с БПЛА в Копенгагене нападением
10:55
Газета подчеркивает, что поскольку США производят истребители F-35A и контролируют запасы ядерных бомб B61, которые эти самолеты могут нести, для ядерного удара было бы необходимо согласие Вашингтона.
Вместе с тем источник в британской армии заявил газете об отсутствии необходимости в размещении стратегических вооружений в Эстонии. По его словам, отправка истребителей F-35A в Эстонию сыграла бы роль не сдерживающего, а провоцирующего фактора. Помимо этого, источник подчеркнул, что истребители оказались бы в уязвимом положении в случае, если бы РФ решила бы нанести удар.
Эстония ранее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.
Фото БПЛА, опубликованное польскими СМИ - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
СМИ: НАТО считает, что целью БПЛА в Польше был якобы военный центр в Жешуве
20 сентября, 23:11
 
