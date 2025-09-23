https://ria.ru/20250923/erdogan-2043832657.html
В Газе полностью разрушена мединфраструктура, заявил Эрдоган
В Газе полностью разрушена мединфраструктура, заявил Эрдоган - РИА Новости, 23.09.2025
В Газе полностью разрушена мединфраструктура, заявил Эрдоган
Медицинская инфраструктура полностью разрушена в секторе Газа, от голода погибли уже почти 150 детей, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043832474_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_85637eb8d416ab1c828ad5754259b6ef.jpg
ООН, 23 сен - РИА Новости. Медицинская инфраструктура полностью разрушена в секторе Газа, от голода погибли уже почти 150 детей, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Эрдоган, выступая на трибуне Генассамблеи ООН, продемонстрировал фотографии, подтверждающие голод в секторе Газа. "Медицинская инфраструктура в Газе полностью уничтожена, врачи или убиты, или задержаны. Геноцид в секторе Газа транслируется в прямом эфире. Фотографии невинных малышей, двухлетних детей без рук или ног стали рутиной в секторе Газа, к сожалению", - заявил Эрдоган. "Может ли в 2025 году быть разумное оправдание такой жестокости? От имени человечества скажу, что эта позорная картина наблюдается в Газе каждый день уже 23 месяца", - заявил турецкий лидер. Он напомнил, что с октября 2023 года в результате военных действий Израиля в секторе Газа погибли более 20 тысяч детей, а от голода - 428 человек, из них 146 детей. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 22 августа впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском регионе. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым как пятая фаза по классификации IPC. По данным администрации Газы, допущенная Израилем в Газу гумпомощь после частичного возобновления ее поставок с 27 июля покрывает не более 15% потребностей населения в помощи. При этом Израиль препятствует ввозу в сектор Газа сотен наименований пищевой продукции, включая важнейшие продукты питания, такие как красное мясо, рыба, яйца, фрукты и овощи, отдельные виды молочной продукции и пищевые добавки. Основная часть грузовиков с гумпомощью подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждают местные власти.
В Газе полностью разрушена мединфраструктура, заявил Эрдоган
Эрдоган на ГА ООН заявил о полном уничтожении медицинской инфраструктуры в Газе
ООН, 23 сен - РИА Новости. Медицинская инфраструктура полностью разрушена в секторе Газа, от голода погибли уже почти 150 детей, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган
, выступая на трибуне Генассамблеи ООН
, продемонстрировал фотографии, подтверждающие голод в секторе Газа.
"Медицинская инфраструктура в Газе полностью уничтожена, врачи или убиты, или задержаны. Геноцид в секторе Газа транслируется в прямом эфире. Фотографии невинных малышей, двухлетних детей без рук или ног стали рутиной в секторе Газа, к сожалению", - заявил Эрдоган.
"Может ли в 2025 году быть разумное оправдание такой жестокости? От имени человечества скажу, что эта позорная картина наблюдается в Газе каждый день уже 23 месяца", - заявил турецкий лидер.
Он напомнил, что с октября 2023 года в результате военных действий Израиля
в секторе Газа погибли более 20 тысяч детей, а от голода - 428 человек, из них 146 детей.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 22 августа впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском регионе. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым как пятая фаза по классификации IPC.
По данным администрации Газы, допущенная Израилем в Газу гумпомощь после частичного возобновления ее поставок с 27 июля покрывает не более 15% потребностей населения в помощи. При этом Израиль препятствует ввозу в сектор Газа сотен наименований пищевой продукции, включая важнейшие продукты питания, такие как красное мясо, рыба, яйца, фрукты и овощи, отдельные виды молочной продукции и пищевые добавки. Основная часть грузовиков с гумпомощью подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждают местные власти.