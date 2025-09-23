Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган заявил, что правительство Нетаньяху оторвано от реальности - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 23.09.2025 (обновлено: 19:18 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/erdogan-2043829649.html
Эрдоган заявил, что правительство Нетаньяху оторвано от реальности
Эрдоган заявил, что правительство Нетаньяху оторвано от реальности - РИА Новости, 23.09.2025
Эрдоган заявил, что правительство Нетаньяху оторвано от реальности
Правительство премьера Израиля Биньямина Нетаньяху оторвалось от реальности, нанеся удар по Катару, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T18:52:00+03:00
2025-09-23T19:18:00+03:00
в мире
израиль
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030831200_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_7353582da86572fd314b3a8f67720ed3.jpg
ООН, 23 сен - РИА Новости. Правительство премьера Израиля Биньямина Нетаньяху оторвалось от реальности, нанеся удар по Катару, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Израиль угрожает миру во всем регионе, не ограничиваясь Газой и Западным берегом реки Иордан - он устраивает атаки на Сирию, Иран, Йемен и Ливан. Последней такой атакой стал удар по переговорной делегации в Катаре. Удар по Дохе демонстрирует, что правительство Нетаньяху полностью утратило контроль. Стало ясно, что Нетаньяху не собирается ни идти на мир, ни спасать заложников. Безрассудное поведение правительства Нетаньяху угрожает всем странам Ближнего Востока", - заявил Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник, 9 сентября, начала операцию "Огненная вершина", в ходе которой удары были нанесены по высокопоставленным представителям движения ХАМАС в Катаре. Очевидцы сообщили РИА Новости о серии мощных взрывов в Дохе. По данным газеты Israel Hayom, израильские власти заранее уведомили США и Катар о предстоящей атаке, но Катар категорически опроверг это утверждение.Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что операция была спланирована и проведена израильской стороной и полностью находится в зоне её ответственности. Президент США Дональд Трамп, комментируя события, назвал удары "несчастным случаем".В российском МИД расценили действия Израиля как нарушение международного права и призвали стороны воздержаться от дальнейшей эскалации.По заявлению ХАМАС, полученному РИА Новости, в результате израильских ударов в катарской столице погибли шесть человек, включая сына руководителя движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. МВД Катара сообщило, что в результате удара по резиденциям в жилом комплексе членов политбюро ХАМАС в центре Дохи погиб сотрудник внутренней безопасности Катара Бадр ад-Доссери, несколько сотрудников службы безопасности и гражданских лиц получили ранения. Эмир Катара подтвердил ранения 18 человек во время ударов Израиля по Дохе.
https://ria.ru/20250923/tramp-2043802372.html
https://ria.ru/20250923/erdogan-2043825811.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030831200_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_5fb2f8afdad5163b55d0f77f5220eff5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, реджеп тайип эрдоган
В мире, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что правительство Нетаньяху оторвано от реальности

Эрдоган на ГА ООН заявил, что правительство Нетаньяху оторвано от реальности

© AP Photo / Markus SchreiberРеджеп Эрдоган
Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Реджеп Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 23 сен - РИА Новости. Правительство премьера Израиля Биньямина Нетаньяху оторвалось от реальности, нанеся удар по Катару, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Израиль угрожает миру во всем регионе, не ограничиваясь Газой и Западным берегом реки Иордан - он устраивает атаки на Сирию, Иран, Йемен и Ливан. Последней такой атакой стал удар по переговорной делегации в Катаре. Удар по Дохе демонстрирует, что правительство Нетаньяху полностью утратило контроль. Стало ясно, что Нетаньяху не собирается ни идти на мир, ни спасать заложников. Безрассудное поведение правительства Нетаньяху угрожает всем странам Ближнего Востока", - заявил Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН.
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Война в Газе должна быть немедленно прекращена, заявил Трамп
17:30
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник, 9 сентября, начала операцию "Огненная вершина", в ходе которой удары были нанесены по высокопоставленным представителям движения ХАМАС в Катаре. Очевидцы сообщили РИА Новости о серии мощных взрывов в Дохе. По данным газеты Israel Hayom, израильские власти заранее уведомили США и Катар о предстоящей атаке, но Катар категорически опроверг это утверждение.
Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что операция была спланирована и проведена израильской стороной и полностью находится в зоне её ответственности. Президент США Дональд Трамп, комментируя события, назвал удары "несчастным случаем".
В российском МИД расценили действия Израиля как нарушение международного права и призвали стороны воздержаться от дальнейшей эскалации.
По заявлению ХАМАС, полученному РИА Новости, в результате израильских ударов в катарской столице погибли шесть человек, включая сына руководителя движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. МВД Катара сообщило, что в результате удара по резиденциям в жилом комплексе членов политбюро ХАМАС в центре Дохи погиб сотрудник внутренней безопасности Катара Бадр ад-Доссери, несколько сотрудников службы безопасности и гражданских лиц получили ранения. Эмир Катара подтвердил ранения 18 человек во время ударов Израиля по Дохе.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН. 23 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Эрдоган на Генассамблее ООН призвал страны признать Палестину
18:39
 
В миреИзраильРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала