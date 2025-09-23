https://ria.ru/20250923/erdogan-2043829649.html

Эрдоган заявил, что правительство Нетаньяху оторвано от реальности

Эрдоган заявил, что правительство Нетаньяху оторвано от реальности - РИА Новости, 23.09.2025

Эрдоган заявил, что правительство Нетаньяху оторвано от реальности

23.09.2025

ООН, 23 сен - РИА Новости. Правительство премьера Израиля Биньямина Нетаньяху оторвалось от реальности, нанеся удар по Катару, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Израиль угрожает миру во всем регионе, не ограничиваясь Газой и Западным берегом реки Иордан - он устраивает атаки на Сирию, Иран, Йемен и Ливан. Последней такой атакой стал удар по переговорной делегации в Катаре. Удар по Дохе демонстрирует, что правительство Нетаньяху полностью утратило контроль. Стало ясно, что Нетаньяху не собирается ни идти на мир, ни спасать заложников. Безрассудное поведение правительства Нетаньяху угрожает всем странам Ближнего Востока", - заявил Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник, 9 сентября, начала операцию "Огненная вершина", в ходе которой удары были нанесены по высокопоставленным представителям движения ХАМАС в Катаре. Очевидцы сообщили РИА Новости о серии мощных взрывов в Дохе. По данным газеты Israel Hayom, израильские власти заранее уведомили США и Катар о предстоящей атаке, но Катар категорически опроверг это утверждение.Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что операция была спланирована и проведена израильской стороной и полностью находится в зоне её ответственности. Президент США Дональд Трамп, комментируя события, назвал удары "несчастным случаем".В российском МИД расценили действия Израиля как нарушение международного права и призвали стороны воздержаться от дальнейшей эскалации.По заявлению ХАМАС, полученному РИА Новости, в результате израильских ударов в катарской столице погибли шесть человек, включая сына руководителя движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. МВД Катара сообщило, что в результате удара по резиденциям в жилом комплексе членов политбюро ХАМАС в центре Дохи погиб сотрудник внутренней безопасности Катара Бадр ад-Доссери, несколько сотрудников службы безопасности и гражданских лиц получили ранения. Эмир Катара подтвердил ранения 18 человек во время ударов Израиля по Дохе.

