https://ria.ru/20250923/efimov-2043703987.html

Ефимов: право аренды участков для трех инвестпроектов выставили на аукцион

Ефимов: право аренды участков для трех инвестпроектов выставили на аукцион - РИА Новости, 23.09.2025

Ефимов: право аренды участков для трех инвестпроектов выставили на аукцион

В Москве выставили на аукцион право аренды участков для реализации трех масштабных инвестиционных проектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T14:12:00+03:00

2025-09-23T14:12:00+03:00

2025-09-23T14:12:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992034580_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ecafe27b80a6fee4f84287052520b041.jpg

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. В Москве выставили на аукцион право аренды участков для реализации трех масштабных инвестиционных проектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город выставил на открытые аукционы права на заключение соглашений о реализации трех масштабных инвестиционных проектов в Восточном и Новомосковском административных округах. Победители торгов смогут в последующем арендовать земельные участки общей площадью 1,86 гектара по льготной ставке один рубль в год для строительства около 250 тысяч квадратных метров промышленной и общественно-деловой недвижимости", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что строительство таких объектов будет способствовать появлению новых рабочих мест и развитию современной инфраструктуры в городских районах.В районе Соколиная Гора на торги выставили участок площадью 0,29 гектара, где инвестор сможет возвести предприятие легкой промышленности.В свою очередь в Коммунарке на двух участках в рамках инестпроектов могут появиться два комплекса с офисными помещениями, торговыми пространствами, кафе, ресторанами и паркингами. Общая площадь комплексов составит почти 247 тысяч "квадратов", добавляется в пресс-релизе.

https://ria.ru/20250923/moskva-2043634897.html

https://ria.ru/20250923/efimov-2043586790.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)