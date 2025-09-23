https://ria.ru/20250923/efimov-2043703987.html
Ефимов: право аренды участков для трех инвестпроектов выставили на аукцион
2025-09-23T14:12:00+03:00
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. В Москве выставили на аукцион право аренды участков для реализации трех масштабных инвестиционных проектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город выставил на открытые аукционы права на заключение соглашений о реализации трех масштабных инвестиционных проектов в Восточном и Новомосковском административных округах. Победители торгов смогут в последующем арендовать земельные участки общей площадью 1,86 гектара по льготной ставке один рубль в год для строительства около 250 тысяч квадратных метров промышленной и общественно-деловой недвижимости", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что строительство таких объектов будет способствовать появлению новых рабочих мест и развитию современной инфраструктуры в городских районах.В районе Соколиная Гора на торги выставили участок площадью 0,29 гектара, где инвестор сможет возвести предприятие легкой промышленности.В свою очередь в Коммунарке на двух участках в рамках инестпроектов могут появиться два комплекса с офисными помещениями, торговыми пространствами, кафе, ресторанами и паркингами. Общая площадь комплексов составит почти 247 тысяч "квадратов", добавляется в пресс-релизе.
