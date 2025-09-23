https://ria.ru/20250923/efimov-2043586790.html
Ефимов: свыше 10 тысяч семей переехали по реновации с начала года
Ефимов: свыше 10 тысяч семей переехали по реновации с начала года - РИА Новости, 23.09.2025
Ефимов: свыше 10 тысяч семей переехали по реновации с начала года
В Москве с начала 2025 года в новое жилье по программе реновации переехали более 10 тысяч семей, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T09:12:00+03:00
2025-09-23T09:12:00+03:00
2025-09-23T09:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c1df4335f9b5b4eb6867a456a999bed.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Москве с начала 2025 года в новое жилье по программе реновации переехали более 10 тысяч семей, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Уверенный темп программы реновации помогает тысячам москвичей улучшать жилищные условия. Новоселы получают квартиры с современной отделкой, что позволяет заезжать в новые дома без дополнительных затрат. С начала 2025 года уже более 10,8 тысячи семей переехали в новые квартиры по стандартам программы реновации", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что на востоке Москвы в новое жилье переехали свыше 3 тысяч семей, а на севере – 1,6 тысячи семей. Более 1,3 тысячи семей отпраздновали новоселье на юго-востоке Москвы.Услугами грузчиков и транспортом для перевозки вещей в новую квартиру с помощью сервиса "Помощь в переезде" с начала 2025 года воспользовались 8,1 тысячи семей.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новом доме, который построили в рамках реновации в районе Проспект Вернадского.
https://ria.ru/20250922/efimov-2043545060.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52a8613385e77a11925e5047514d3691.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: свыше 10 тысяч семей переехали по реновации с начала года
Ефимов: более 10 тысяч семей переехали в рамках реновации с начала года
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Москве с начала 2025 года в новое жилье по программе реновации переехали более 10 тысяч семей, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Уверенный темп программы реновации помогает тысячам москвичей улучшать жилищные условия. Новоселы получают квартиры с современной отделкой, что позволяет заезжать в новые дома без дополнительных затрат. С начала 2025 года уже более 10,8 тысячи семей переехали в новые квартиры по стандартам программы реновации", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что на востоке Москвы в новое жилье переехали свыше 3 тысяч семей, а на севере – 1,6 тысячи семей. Более 1,3 тысячи семей отпраздновали новоселье на юго-востоке Москвы.
Услугами грузчиков и транспортом для перевозки вещей в новую квартиру с помощью сервиса "Помощь в переезде" с начала 2025 года воспользовались 8,1 тысячи семей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новом доме, который построили в рамках реновации в районе Проспект Вернадского.