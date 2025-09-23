https://ria.ru/20250923/efimov-2043586790.html

Ефимов: свыше 10 тысяч семей переехали по реновации с начала года

Ефимов: свыше 10 тысяч семей переехали по реновации с начала года - РИА Новости, 23.09.2025

Ефимов: свыше 10 тысяч семей переехали по реновации с начала года

В Москве с начала 2025 года в новое жилье по программе реновации переехали более 10 тысяч семей, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T09:12:00+03:00

2025-09-23T09:12:00+03:00

2025-09-23T09:12:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c1df4335f9b5b4eb6867a456a999bed.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Москве с начала 2025 года в новое жилье по программе реновации переехали более 10 тысяч семей, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Уверенный темп программы реновации помогает тысячам москвичей улучшать жилищные условия. Новоселы получают квартиры с современной отделкой, что позволяет заезжать в новые дома без дополнительных затрат. С начала 2025 года уже более 10,8 тысячи семей переехали в новые квартиры по стандартам программы реновации", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что на востоке Москвы в новое жилье переехали свыше 3 тысяч семей, а на севере – 1,6 тысячи семей. Более 1,3 тысячи семей отпраздновали новоселье на юго-востоке Москвы.Услугами грузчиков и транспортом для перевозки вещей в новую квартиру с помощью сервиса "Помощь в переезде" с начала 2025 года воспользовались 8,1 тысячи семей.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новом доме, который построили в рамках реновации в районе Проспект Вернадского.

https://ria.ru/20250922/efimov-2043545060.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)