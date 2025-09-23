Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: свыше 10 тысяч семей переехали по реновации с начала года - РИА Новости, 23.09.2025
09:12 23.09.2025
Ефимов: свыше 10 тысяч семей переехали по реновации с начала года
Ефимов: свыше 10 тысяч семей переехали по реновации с начала года
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Москве с начала 2025 года в новое жилье по программе реновации переехали более 10 тысяч семей, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Уверенный темп программы реновации помогает тысячам москвичей улучшать жилищные условия. Новоселы получают квартиры с современной отделкой, что позволяет заезжать в новые дома без дополнительных затрат. С начала 2025 года уже более 10,8 тысячи семей переехали в новые квартиры по стандартам программы реновации", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что на востоке Москвы в новое жилье переехали свыше 3 тысяч семей, а на севере – 1,6 тысячи семей. Более 1,3 тысячи семей отпраздновали новоселье на юго-востоке Москвы.Услугами грузчиков и транспортом для перевозки вещей в новую квартиру с помощью сервиса "Помощь в переезде" с начала 2025 года воспользовались 8,1 тысячи семей.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новом доме, который построили в рамках реновации в районе Проспект Вернадского.
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Москве с начала 2025 года в новое жилье по программе реновации переехали более 10 тысяч семей, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Уверенный темп программы реновации помогает тысячам москвичей улучшать жилищные условия. Новоселы получают квартиры с современной отделкой, что позволяет заезжать в новые дома без дополнительных затрат. С начала 2025 года уже более 10,8 тысячи семей переехали в новые квартиры по стандартам программы реновации", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что на востоке Москвы в новое жилье переехали свыше 3 тысяч семей, а на севере – 1,6 тысячи семей. Более 1,3 тысячи семей отпраздновали новоселье на юго-востоке Москвы.
Услугами грузчиков и транспортом для перевозки вещей в новую квартиру с помощью сервиса "Помощь в переезде" с начала 2025 года воспользовались 8,1 тысячи семей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новом доме, который построили в рамках реновации в районе Проспект Вернадского.
