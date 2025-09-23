https://ria.ru/20250923/dobrovoltsy-2043648779.html
Добровольцы применяют новую технику борьбы с БПЛА ВСУ
ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости. Российские добровольцы применяют новую технику борьбы с БПЛА Украины, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, оператор БПЛА с позывным "Прометей". "Наш технарь разработал очень хороший РЭР (устройство радиоэлектронной разведки — ред.), который цепляется на FPV-дрон. Мы отслеживаем некоторые частоты ... и направляем в этом направлении снаряженный FPV, чтобы сбить его (дрон противника — ред.). Также используем сеткометы. На каждом выходе стабильно удаётся сбивать 2–3 БПЛА "Баба-Яга" и разведывательные "Мавики", — рассказал собеседник агентства. По его словам, успешное противодействие дронам достигается благодаря сочетанию технических средств и опыта операторов. "Благодаря нашим технарям и умениям удаётся эффективно нейтрализовать вражеские аппараты и минимизировать угрозу для наших подразделений", — отметил "Прометей". Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из бывших военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
