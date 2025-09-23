https://ria.ru/20250923/diversanty-2043674762.html

В Самарской области задержали диверсантов, работавших на Киев

В Самарской области задержали диверсантов, работавших на Киев

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Самарской области отца и сына задержали за серию диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры, сообщил Центр общественных связей ФСБ России."Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Росгвардией пресечена противоправная деятельность двух граждан России — отца и сына, 1970 и 1992 года рождения, причастных к подготовке и совершению в 2023-2025 годах диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Самарской области", — говорится в релизе.Как выяснили сотрудники спецслужбы, в июне 2022 года сын выехал за границу, через Telegram связался с украинской террористической организацией и заявил, что готов безвозмездно им помогать в подготовке терактов и диверсий. Вернувшись в Россию, он привлек к этому отца, который разделял его антироссийские взгляды.Обоих задержали при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самара. Из тайника в лесу и в арендованной фигурантами квартире нашли 13,5 килограмма взрывчатки, множество компонентов для самодельных бомб и три квадрокоптера.На допросе задержанные признались, что в июле 2023 года подорвали магистральный газопровод в Сызранском районе, в марте и сентябре 2024-го — железнодорожные мосты через реки Чапаевка и Самара. Кроме того, именно они изготовили и спрятали в тайнике бомбу, с помощью которой в июле 2023-го подорвали трансформаторную станцию Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода.Против фигурантов возбудили уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ и незаконном изготовлении взрывных устройств. Кроме того, решается вопрос о возбуждении дел о диверсии, участии в террористической организации и госизмене. Отцу и сыну грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

