В Самарской области задержали диверсантов, работавших на Киев - РИА Новости, 23.09.2025
09:49 23.09.2025 (обновлено: 15:14 23.09.2025)
В Самарской области задержали диверсантов, работавших на Киев
В Самарской области задержали диверсантов, работавших на Киев - РИА Новости, 23.09.2025
В Самарской области задержали диверсантов, работавших на Киев
В Самарской области отца и сына задержали за серию диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры, сообщил Центр общественных связей ФСБ... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T09:49:00+03:00
2025-09-23T15:14:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043681607_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0c2b44efcb19e5a428b02fc10e1b8c1d.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Самарской области отца и сына задержали за серию диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры, сообщил Центр общественных связей ФСБ России."Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Росгвардией пресечена противоправная деятельность двух граждан России — отца и сына, 1970 и 1992 года рождения, причастных к подготовке и совершению в 2023-2025 годах диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Самарской области", — говорится в релизе.Как выяснили сотрудники спецслужбы, в июне 2022 года сын выехал за границу, через Telegram связался с украинской террористической организацией и заявил, что готов безвозмездно им помогать в подготовке терактов и диверсий. Вернувшись в Россию, он привлек к этому отца, который разделял его антироссийские взгляды.Обоих задержали при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самара. Из тайника в лесу и в арендованной фигурантами квартире нашли 13,5 килограмма взрывчатки, множество компонентов для самодельных бомб и три квадрокоптера.На допросе задержанные признались, что в июле 2023 года подорвали магистральный газопровод в Сызранском районе, в марте и сентябре 2024-го — железнодорожные мосты через реки Чапаевка и Самара. Кроме того, именно они изготовили и спрятали в тайнике бомбу, с помощью которой в июле 2023-го подорвали трансформаторную станцию Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода.Против фигурантов возбудили уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ и незаконном изготовлении взрывных устройств. Кроме того, решается вопрос о возбуждении дел о диверсии, участии в террористической организации и госизмене. Отцу и сыну грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.
Допрос и задержание двух проукраинских диверсантов в Самарской области
ФСБ публикует видео о задержании в Самарской области двух проукраинских диверсантов – отца и сына, которые подорвали несколько объектов в регионе. Так, один из мужчин признался, что в конечном итоге сам выбирал себе цели для диверсий.
В Самарской области задержали диверсантов, работавших на Киев

В Самарской области задержали отца и сына за серию диверсий по заданию Украины

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Самарской области отца и сына задержали за серию диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры, сообщил Центр общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Росгвардией пресечена противоправная деятельность двух граждан России — отца и сына, 1970 и 1992 года рождения, причастных к подготовке и совершению в 2023-2025 годах диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Самарской области", — говорится в релизе.
Как выяснили сотрудники спецслужбы, в июне 2022 года сын выехал за границу, через Telegram связался с украинской террористической организацией и заявил, что готов безвозмездно им помогать в подготовке терактов и диверсий. Вернувшись в Россию, он привлек к этому отца, который разделял его антироссийские взгляды.
Обоих задержали при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самара. Из тайника в лесу и в арендованной фигурантами квартире нашли 13,5 килограмма взрывчатки, множество компонентов для самодельных бомб и три квадрокоптера.
На допросе задержанные признались, что в июле 2023 года подорвали магистральный газопровод в Сызранском районе, в марте и сентябре 2024-го — железнодорожные мосты через реки Чапаевка и Самара. Кроме того, именно они изготовили и спрятали в тайнике бомбу, с помощью которой в июле 2023-го подорвали трансформаторную станцию Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода.
Против фигурантов возбудили уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ и незаконном изготовлении взрывных устройств. Кроме того, решается вопрос о возбуждении дел о диверсии, участии в террористической организации и госизмене. Отцу и сыну грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.
