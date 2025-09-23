https://ria.ru/20250923/diplomatiya-2043727777.html
МИД России запускает программу повышения квалификации "Женская дипломатия"
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Дипломатическая академия МИД РФ запускает в ноябре новую программу повышения квалификации "Женская дипломатия", ориентированную на женщин, занимающих руководящие должности в международных организациях, органах государственной власти и бизнесе, сообщили РИА Новости в пресс-службе академии. "Программа, которая будет проходить с 10 ноября по 24 декабря, рассчитана на 60 академических часов и предлагает комплексный подход к обучению, сочетающий теоретические занятия с практическими мастер-классами", - рассказали там. Как ожидается, в рамках нового проекта его участницы освоят инструменты деловой и дипломатической коммуникации, включая современные нормы этикета и цифрового протокола, стратегии ведения переговоров, а также основы формирования публичного имиджа и эффективного публичного выступления. "Занятия проведут ведущие российские эксперты, среди которых Ольга Кеворкова, более 10 лет работавшая в протоколе президента и правительства РФ, специалист по международным переговорам Екатерина Дронова, экс-редактор Vogue, историк моды Ольга Михайловская и другие", - пояснили в дипакадемии. Откроется программа круглым столом на тему выстраивания баланса между профессиональной деятельностью и личной жизнью с участием представительниц органов власти, бизнес-сообщества, искусства и спорта. Как рассказала РИА Новости проректор по дополнительному профессиональному образованию и связям с общественностью дипломатической академии МИД России Дина Никитаева, "данный курс является ответом на возрастающую роль женщин в деловом и дипломатическом сообществе". "Ключевая ценность программы - формирование сильного профессионального сообщества. Мы объединяем успешных женщин-лидеров из разных сфер, создавая закрытую среду для обмена опытом, генерации совместных проектов и взаимной поддержки. Это не просто курс, а инвестиция в долгосрочные профессиональные связи, которые откроют новые возможности для карьерного роста и усиления влияния", - пояснила она. По окончании обучения и успешной аттестации выпускницы получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца дипломатической академии МИД России.
