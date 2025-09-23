Рейтинг@Mail.ru
МИД России запускает программу повышения квалификации "Женская дипломатия" - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 23.09.2025 (обновлено: 13:04 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/diplomatiya-2043727777.html
МИД России запускает программу повышения квалификации "Женская дипломатия"
МИД России запускает программу повышения квалификации "Женская дипломатия" - РИА Новости, 23.09.2025
МИД России запускает программу повышения квалификации "Женская дипломатия"
Дипломатическая академия МИД РФ запускает в ноябре новую программу повышения квалификации "Женская дипломатия", ориентированную на женщин, занимающих... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T13:03:00+03:00
2025-09-23T13:04:00+03:00
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998383030_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_06836b803e9a2d7733ef2c4708155019.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Дипломатическая академия МИД РФ запускает в ноябре новую программу повышения квалификации "Женская дипломатия", ориентированную на женщин, занимающих руководящие должности в международных организациях, органах государственной власти и бизнесе, сообщили РИА Новости в пресс-службе академии. "Программа, которая будет проходить с 10 ноября по 24 декабря, рассчитана на 60 академических часов и предлагает комплексный подход к обучению, сочетающий теоретические занятия с практическими мастер-классами", - рассказали там. Как ожидается, в рамках нового проекта его участницы освоят инструменты деловой и дипломатической коммуникации, включая современные нормы этикета и цифрового протокола, стратегии ведения переговоров, а также основы формирования публичного имиджа и эффективного публичного выступления. "Занятия проведут ведущие российские эксперты, среди которых Ольга Кеворкова, более 10 лет работавшая в протоколе президента и правительства РФ, специалист по международным переговорам Екатерина Дронова, экс-редактор Vogue, историк моды Ольга Михайловская и другие", - пояснили в дипакадемии. Откроется программа круглым столом на тему выстраивания баланса между профессиональной деятельностью и личной жизнью с участием представительниц органов власти, бизнес-сообщества, искусства и спорта. Как рассказала РИА Новости проректор по дополнительному профессиональному образованию и связям с общественностью дипломатической академии МИД России Дина Никитаева, "данный курс является ответом на возрастающую роль женщин в деловом и дипломатическом сообществе". "Ключевая ценность программы - формирование сильного профессионального сообщества. Мы объединяем успешных женщин-лидеров из разных сфер, создавая закрытую среду для обмена опытом, генерации совместных проектов и взаимной поддержки. Это не просто курс, а инвестиция в долгосрочные профессиональные связи, которые откроют новые возможности для карьерного роста и усиления влияния", - пояснила она. По окончании обучения и успешной аттестации выпускницы получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца дипломатической академии МИД России.
https://ria.ru/20250920/rossiya-2043189029.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968680656_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_c10fb298900a72a34cb5e265caa5b531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия
МИД России запускает программу повышения квалификации "Женская дипломатия"

Дипакадемия МИД РФ открывает программу повышения квалификации Женская дипломатия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Дипломатическая академия МИД РФ запускает в ноябре новую программу повышения квалификации "Женская дипломатия", ориентированную на женщин, занимающих руководящие должности в международных организациях, органах государственной власти и бизнесе, сообщили РИА Новости в пресс-службе академии.
"Программа, которая будет проходить с 10 ноября по 24 декабря, рассчитана на 60 академических часов и предлагает комплексный подход к обучению, сочетающий теоретические занятия с практическими мастер-классами", - рассказали там. Как ожидается, в рамках нового проекта его участницы освоят инструменты деловой и дипломатической коммуникации, включая современные нормы этикета и цифрового протокола, стратегии ведения переговоров, а также основы формирования публичного имиджа и эффективного публичного выступления.
"Занятия проведут ведущие российские эксперты, среди которых Ольга Кеворкова, более 10 лет работавшая в протоколе президента и правительства РФ, специалист по международным переговорам Екатерина Дронова, экс-редактор Vogue, историк моды Ольга Михайловская и другие", - пояснили в дипакадемии.
Откроется программа круглым столом на тему выстраивания баланса между профессиональной деятельностью и личной жизнью с участием представительниц органов власти, бизнес-сообщества, искусства и спорта.
Как рассказала РИА Новости проректор по дополнительному профессиональному образованию и связям с общественностью дипломатической академии МИД России Дина Никитаева, "данный курс является ответом на возрастающую роль женщин в деловом и дипломатическом сообществе". "Ключевая ценность программы - формирование сильного профессионального сообщества. Мы объединяем успешных женщин-лидеров из разных сфер, создавая закрытую среду для обмена опытом, генерации совместных проектов и взаимной поддержки. Это не просто курс, а инвестиция в долгосрочные профессиональные связи, которые откроют новые возможности для карьерного роста и усиления влияния", - пояснила она.
По окончании обучения и успешной аттестации выпускницы получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца дипломатической академии МИД России.
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В МИД России рассказали, как Запад воспринимает потерю мирового господства
20 сентября, 15:20
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала