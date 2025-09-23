Рейтинг@Mail.ru
Новоизбранный воронежский депутат отказался от мандата - РИА Новости, 23.09.2025
15:54 23.09.2025
Новоизбранный воронежский депутат отказался от мандата
Новоизбранный воронежский депутат отказался от мандата
ВОРОНЕЖ, 23 сен - РИА Новости. Новоизбранный воронежский депутат Владимир Евсюков сообщил РИА Новости, что он отказался от мандата, вместо него депутатом станет внук экс-губернатора региона Ивана Шабанова Владислав Новомлинский. Владимир Евсюков шел на выборы по спискам от партии "Единая Россия", был в первой десятке. Получив мандат, решил отказаться от него. В связи с этим, документ передали внуку бывшего губернатора региона. "Я просто с себя сложил полномочия. Я и не знал, кому предназначается. Я просто в "Единой России" оставил эти голоса и ему отдали… Я просто отказался в пользу служения родине. На том месте, где я нахожусь, я буду наиболее полезным. Лучше быть хорошим военнослужащим, чем плохим политиком", - сообщил Евсюков. Евсюков потерял ногу, является инвалидом второй группы. Тем не менее, он служит в Военно-Воздушной академии в Воронеже на должности преподавателя, воспитывает молодых офицеров. "Я не писал бумагу, в пользу кого я передаю… мандат свой. Я не знал, кому он будет принадлежать. Если бы была у меня возможность передать кому-то конкретно, то, уж поверьте мне, я бы ему не передал", - добавил Евсюков.
© Партия "Единая Россия"Владимир Евсюков. Кадр видеообращения
Владимир Евсюков. Кадр видеообращения - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Партия "Единая Россия"
Владимир Евсюков. Кадр видеообращения. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 23 сен - РИА Новости. Новоизбранный воронежский депутат Владимир Евсюков сообщил РИА Новости, что он отказался от мандата, вместо него депутатом станет внук экс-губернатора региона Ивана Шабанова Владислав Новомлинский.
Владимир Евсюков шел на выборы по спискам от партии "Единая Россия", был в первой десятке. Получив мандат, решил отказаться от него. В связи с этим, документ передали внуку бывшего губернатора региона.
© Фото : Воронежская городская ДумаВладислав Новомлинский
Владислав Новомлинский - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Фото : Воронежская городская Дума
Владислав Новомлинский
"Я просто с себя сложил полномочия. Я и не знал, кому предназначается. Я просто в "Единой России" оставил эти голоса и ему отдали… Я просто отказался в пользу служения родине. На том месте, где я нахожусь, я буду наиболее полезным. Лучше быть хорошим военнослужащим, чем плохим политиком", - сообщил Евсюков.
Евсюков потерял ногу, является инвалидом второй группы. Тем не менее, он служит в Военно-Воздушной академии в Воронеже на должности преподавателя, воспитывает молодых офицеров.
"Я не писал бумагу, в пользу кого я передаю… мандат свой. Я не знал, кому он будет принадлежать. Если бы была у меня возможность передать кому-то конкретно, то, уж поверьте мне, я бы ему не передал", - добавил Евсюков.
