https://ria.ru/20250923/delo-2043846141.html

В Ростове-на-Дону СК возбудил дело после жестокого обращения с ребенком

В Ростове-на-Дону СК возбудил дело после жестокого обращения с ребенком - РИА Новости, 23.09.2025

В Ростове-на-Дону СК возбудил дело после жестокого обращения с ребенком

Следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения женщины со своим 11-месячным сыном, которое зафиксировали камеры видеонаблюдения в подъезде... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T20:11:00+03:00

2025-09-23T20:11:00+03:00

2025-09-23T20:11:00+03:00

происшествия

россия

ростов-на-дону

ирина волк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения женщины со своим 11-месячным сыном, которое зафиксировали камеры видеонаблюдения в подъезде одного из многоквартирных домов в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. В минувшее воскресенье в соцсетях появились видеоролики из чата одного из домов в микрорайоне "Суворовский" в Ростове-на-Дону. На видео молодая женщина в кабинке лифта несколько раз ударила коляску с ребенком об стенку. На другом видео женщина, шатаясь, спускается по лестнице в подъезде, затем она ногой разбила дверь и упала вместе с ребенком, несколько раз уронив коляску на пол. В понедельник представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция начала проверку по факту жестокого обращения с ребенком. В тот же день в пресс-службе СУСК РФ по региону сообщали, что следователи организовали доследственную проверку по этому факту. "По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней жительницы города Ростова-на-Дону. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним)", - сообщили во вторник в пресс-службе СУСК РФ по региону. По версии следствия, инцидент произошел 20 сентября в подъезде жилого многоквартирного дома на улице Дмитрия Петрова в Ростове-на-Дону. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и умышленно наносила удары по стенке кабины пассажирского лифта детской коляской, в которой находился ее 11-месячный сын. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250923/sud-2043803091.html

https://ria.ru/20250919/podrostok-2042937135.html

россия

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, ростов-на-дону, ирина волк