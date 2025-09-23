В Ростове-на-Дону СК возбудил дело после жестокого обращения с ребенком
В Ростове-на-Дону возбудили дело после жестокого обращения женщины с сыном
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения женщины со своим 11-месячным сыном, которое зафиксировали камеры видеонаблюдения в подъезде одного из многоквартирных домов в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
В минувшее воскресенье в соцсетях появились видеоролики из чата одного из домов в микрорайоне "Суворовский" в Ростове-на-Дону. На видео молодая женщина в кабинке лифта несколько раз ударила коляску с ребенком об стенку. На другом видео женщина, шатаясь, спускается по лестнице в подъезде, затем она ногой разбила дверь и упала вместе с ребенком, несколько раз уронив коляску на пол.
В понедельник представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция начала проверку по факту жестокого обращения с ребенком. В тот же день в пресс-службе СУСК РФ по региону сообщали, что следователи организовали доследственную проверку по этому факту.
"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней жительницы города Ростова-на-Дону. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним)", - сообщили во вторник в пресс-службе СУСК РФ по региону.
По версии следствия, инцидент произошел 20 сентября в подъезде жилого многоквартирного дома на улице Дмитрия Петрова в Ростове-на-Дону. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и умышленно наносила удары по стенке кабины пассажирского лифта детской коляской, в которой находился ее 11-месячный сын. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления, уточнили в ведомстве.
